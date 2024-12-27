  • 19°C
香港時間：20241227日 (五) 21:34

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 名校專區 啟德體育園 超市大搜查 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

結業潮︱捱唔到過年！大角咀酒樓收到財產扣押令疑欠租結業

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 名校專區 啟德體育園 超市大搜查 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 小學試題 會員有獎

港灣薈酒樓，貼出結業通知。

【結業潮/酒樓/酒樓結業】結業潮一浪接一浪，年關難過，有大角咀酒樓再度在新年前結業，該酒樓突然在門外貼出通告，疑似因為欠租收財產扣押令而結業！

最新影片：

TOPick一分鐘
聖誕節打卡｜4招手機攝影教學跟聖誕樹完美打卡　利用1道具拍出驚人效果


位於大角咀的港灣薈酒樓，貼出結業通知，表示「因本酒樓突然收到執達吏的財產扣押令，所以本酒樓只能遺憾地宣佈於2024年12月27日下午3點半後結束營業，多謝各位顧客多年來的支持!」有網民就估計酒樓可能欠租，所以被執達吏頒財產扣押令。

有網民笑言「好似走佬咁！」亦有人指「香港成本太高，一放假北上消費點頂？」

點擊圖片放大

相關新聞:

結業彈弓手｜銅鑼灣百樂潮洲酒樓　 結業僅3個月原址「復活」重開

結業潮｜老牌潮州打冷店「樂園潮州粉麵」月底結業　開業逾36年街坊不捨：細細個就食

結業潮｜海鮮放題「蝦蝦燒」 荃灣店1.12結業　任食鮑魚周末8折

結業潮︱U購超市再執3間指定貨品8折清貨 全盛時期擁百間分店現僅餘約20間

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜連鎖韓國炸雞店2月內連執2分店　 最後1間疑拉閘全線結業
12:19 2024/12/17
結業潮｜連鎖韓國炸雞店2月內連執2分店　 最後1間疑拉閘全線結業
結業潮直擊｜鴨寮街人流跌一半吉舖湧現　商戶慨嘆2大原因致生意慘蝕捱租金
18:49 2024/12/17
結業潮直擊｜鴨寮街人流跌一半吉舖湧現　商戶慨嘆2大原因致生意慘蝕捱租金
結業潮｜海鮮放題「蝦蝦燒」 荃灣店1.12結業　任食鮑魚周末8折
11:09 2024/12/18
結業潮｜海鮮放題「蝦蝦燒」 荃灣店1.12結業　任食鮑魚周末8折
結業潮｜連鎖越式餐廳「越男仔」執剩4間　荃灣分店本月底結業街坊嘆可惜
17:17 2024/12/18
結業潮｜連鎖越式餐廳「越男仔」執剩4間　荃灣分店本月底結業街坊嘆可惜
結業潮｜老牌潮州打冷店「樂園潮州粉麵」月底結業　開業逾36年街坊不捨：細細個就食
11:04 2024/12/23
結業潮｜老牌潮州打冷店「樂園潮州粉麵」月底結業　開業逾36年街坊不捨：細細個就食
結業潮︱U購超市結業潮持續12月再執4間　開業9年全盛期百間縮剩18間
10:37 2024/12/23
結業潮︱U購超市結業潮持續12月再執4間　開業9年全盛期百間縮剩18間
結業潮｜連鎖粉麵店「傷心酸辣粉」北角店結業　屹立香港16年全港執剩9間
16:21 2024/12/24
結業潮｜連鎖粉麵店「傷心酸辣粉」北角店結業　屹立香港16年全港執剩9間
結業潮｜開業18年旺角平民扒房結業　東主移民告別街坊：有緣再聚
21:02 2024/12/24
結業潮｜開業18年旺角平民扒房結業　東主移民告別街坊：有緣再聚

你可能感興趣

結業潮｜連鎖韓國炸雞店2月內連執2分店　 最後1間疑拉閘全線結業
12:19 2024/12/17
結業潮｜連鎖韓國炸雞店2月內連執2分店　 最後1間疑拉閘全線結業
結業潮直擊｜鴨寮街人流跌一半吉舖湧現　商戶慨嘆2大原因致生意慘蝕捱租金
18:49 2024/12/17
結業潮直擊｜鴨寮街人流跌一半吉舖湧現　商戶慨嘆2大原因致生意慘蝕捱租金
結業潮｜海鮮放題「蝦蝦燒」 荃灣店1.12結業　任食鮑魚周末8折
11:09 2024/12/18
結業潮｜海鮮放題「蝦蝦燒」 荃灣店1.12結業　任食鮑魚周末8折
結業 網絡熱話 北上消費 酒樓 大角咀

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間16:05）
病情惡化｜69歲女歌手健康突惡化病逝　月初曾宣布會康復 家屬悲痛證實
病情惡化｜69歲女歌手健康突惡化病逝　月初曾宣布會康復 家屬悲痛證實
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐
眼藥水｜美國知名眼藥水爆真菌污染可致失明　Alcon緊急回收批次曝光
眼藥水｜美國知名眼藥水爆真菌污染可致失明　Alcon緊急回收批次曝光
欣宜近況｜鄭欣宜神隱逾年半西貢被「野生捕獲」　最新狀態曝光
欣宜近況｜鄭欣宜神隱逾年半西貢被「野生捕獲」　最新狀態曝光