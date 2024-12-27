結業潮︱捱唔到過年！大角咀酒樓收到財產扣押令疑欠租結業

▲ 港灣薈酒樓，貼出結業通知。

【結業潮/酒樓/酒樓結業】結業潮一浪接一浪，年關難過，有大角咀酒樓再度在新年前結業，該酒樓突然在門外貼出通告，疑似因為欠租收財產扣押令而結業！

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位於大角咀的港灣薈酒樓，貼出結業通知，表示「因本酒樓突然收到執達吏的財產扣押令，所以本酒樓只能遺憾地宣佈於2024年12月27日下午3點半後結束營業，多謝各位顧客多年來的支持!」有網民就估計酒樓可能欠租，所以被執達吏頒財產扣押令。

有網民笑言「好似走佬咁！」亦有人指「香港成本太高，一放假北上消費點頂？」

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