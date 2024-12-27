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國安法︱鍾劍華被通緝　鍾庭耀︰相信指控與民研無關

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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鍾庭耀相信鍾劍華被通緝與香港民研無關 。（香港民研fb直播截圖）

警方國安處周二公布新一批通緝名單，涉及6名海外港人，包括香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華。民研主席鍾庭耀指，相信指控與組織無關，鍾劍華與香港民研的合作及僱傭關係隨著雙方於2022年4月合約期滿而結束，此後亦已沒有甚麼聯絡。

鍾庭耀今日表示，鍾劍華在2022年4月尾離開民研後，亦同時辭任副行政總裁，「我們的合作或僱傭關係當日就結束，近期已沒有甚麼聯絡。有朋友問我們鍾劍華被通緝前，國安處有沒有上來搜查或聯絡，我的答案是沒有。」

鍾劍華：要求斷絕聯絡者不是鍾庭耀

鍾庭耀強調，民研研究工作完全不受事件影響，又指香港民研奉公守法，不會踩任何「紅線」或「黑線」，法律風險是香港民研考慮研究方向的六個因素之一，但並非最重要的一個。

鍾劍華早前受訪提到有友人在他被警方通緝後要求斷絕聯絡，免知情不報，鍾劍華今日在社交平台回覆留言澄清，此人絕對不是鍾庭耀，呼籲大家不要誤會。

未發表某些調查結果 鍾庭耀：視乎市民需求

民研在過去一段時間不再發布某些調查結果，被問到是否有政治考慮，鍾庭耀承認有影響，但更重要的市民對於數據的需求。他舉例指，六四調查數據在半年間未有錄得下載次數，反映市民對數據沒有需求。儘管他相信有關數據的學術價值很高，但調查工作需要面對社會現實，而且礙於資源所限，來年也會縮減自資民意調查的頻率。

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責任編輯：戴朗希

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