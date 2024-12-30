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人事變動｜海關關長何珮珊明到齡退休　消息：副關長陳子達接任

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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海關關長何珮珊 (前排中間) 與副關長陳子達 (前排左一)。（海關圖片）

57歲的海關關長何珮珊明日退休，消息指，中央人民政府最快明日根據行政長官李家超的建議和提名，宣布新關長人選。據悉是由副關長陳子達（管理及策略發展）接任。

53歲的陳子達1994年加入香港海關，早期有豐富的前綫工作經驗，2008年借調商經局，協助推動香港成為葡萄酒商貿中心的工作，2017年任港口及海域科總指揮官。  

根據規定，海關關長和副關長的退休年齡均是57歲，1967年12月31日出世的何珮珊，明日到齡退休。

海關關長何珮珊退休。（政府新聞處圖片）

何珮珊1991年加入香港海關任職海關督察，她2017年晉升海關助理關長，並於2019年晉升海關副關長。2021年，中央政府根據時任行政長官林鄭月娥的建議和提名，任命何珮珊為海關關長，是海關自1909年成立以來首位女關長，亦是第三位由海關內部晉升的關長。

何珮珊的另一身份，是現任政制及內地事務局局長曾國衞的太太。

加上何珮珊，過去有三位海關關長由內部晉升，包括首位華人關長李樹輝、前關長鄧以海。另亦曾由政務官空降出任，包括曾俊華、鄧忍光。

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