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國際車牌｜運輸署下月13日起設國際駕駛許可證自助服務站　最快1小時內取證

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運輸署。（資料圖片）

運輸署今（28日）宣布，下月13日起，在香港牌照事務處和九龍牌照事務處，各增設「國際駕駛許可證自助服務站」，在周1至5上午9時至下午5時提供申請及即日取證服務，持有香港身份證、有效或逾期不超過三年香港駕駛執照的市民，即日起可經網上預約系統預約使用，預計每日名額共64個。

運輸署指，申請人需以具有身份認證和數碼簽署功能的「智方便+」帳户預約，並帶備最近3個月的地址證明文件到場辦理手續，在服務站輸入申請資料、核實電子聯絡方式及掃描地址證明，服務站也會會為申請人拍攝照片，完成後輸入要再以「智方便+」數碼簽署，並以最後以轉數快或繳費靈等電子支付方式繳交80元及領取收據，預計整個過程約15分鐘。而若文件齊全，最快可在一小時內取證。

運輸署又稱，現有經網上或郵遞申請表的申請方式將維持不變，但一般在10個工作天內才發出許可證，故希望「自助服務站」可為申請人提供多一份便利。署方提到，系統推出前已多次測試，而服務站仍在試用階段，會在使用3個月至半年後，檢視使用率和成效，考慮在其他牌照事務處或地方加設「自助服務站」。

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