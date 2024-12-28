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郭富城台北演唱會意外｜郭富城台北騷墮台發出巨響　驚險事發片段瘋傳　親解箇中之謎

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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郭富城台北騷墮台發出巨響（郭富城ig）

【郭富城／墮台意外／台北演唱會】天王巨星郭富城一連三場的「ICONIC世界巡迴演唱會」台北站昨（27日）在台北小巨蛋開鑼，城城見到台灣歌迷開心，落力勁歌熱舞，但期間卻發生墮台意外，驚險事發片段遭瘋傳。

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據悉，城城在唱完《分享愛》後，一邊向觀眾「比心心」一邊向後移向升降台，但升降台疑似未有升上來，郭富城失足跌落舞台並撞到右手，現場發出巨響，引來全場尖叫，驚險事發一刻被觀眾拍下影片，隨即遭瘋傳。

點擊組圖睇事發驚險一刻

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幸好他沒有大礙，更忍痛落力完成表演，不少粉絲都大讚他非常敬業。事後經理人小美回應表示郭富城身體無大礙，包括早前手指被刮傷亦無大問題，感謝大家的關心。

城城隨後來亦在IG發文報平安：「顺利完成我的《ICONIC Tour》台北站第一場，希望大家都喜歡今晚這個充滿『回憶殺』的歌單。現場的歡呼和吶喊都震撼到我，謝謝大家給我這份無法形容的感動。但我得說一下：中段唱完《分享愛》之後，我從升降台降走時，踏空了一步，手咪碰到台邊鋼板，發生一下巨響，新訂製的咪刮花了少許！但我是完全沒有碰撞到，謝謝大家的關心，令太多人擔心了，真的不好意思！隨後我還是揮灑自如地升上舞台，繼續『歌畫交滙、字舞相隨』。」

點擊組圖看郭富城台北演唱會：

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