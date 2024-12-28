瑞幸咖啡｜內地咖啡品牌一日開5店　暫不設堂食 首杯15.9港元夠吸引？

▲ 瑞幸咖啡在香港一日開5店，暫不設堂食。

瑞幸咖啡今（28）日一口氣在香港開設5間門店，包括上環德輔道中、尖沙咀美麗華廣場、將軍澳新都城中心MCP、旺角新之城及沙田中心，瑞幸咖啡更表示，未來將考慮進一步擴張。瑞幸咖啡董事長兼首席執行官郭謹一表示：

數據顯示，香港今年咖啡市場的總規模將達24.49億美金（折合約191億港元），消費者對物超所值的優質咖啡有龐大需求，瑞幸對香港市場的發展前景充滿信心。

5門店暫只做外賣收電子支付

瑞幸香港5家門店以PICK UP快取店及電子支付模式營運，並在試業期間提供超過30款現製飲品及十多款甜點和烘焙食品，涵蓋大師美式、經典奶咖、SOE小黑杯等經典系列，以及生椰拿鐵、標準美式、拿鐵、橙C美式等深受消費者喜愛的四款熱門産品。隨著未來正式開業，將進一步豐富產品類別，以滿足消費者更多元化的口味需求。

首杯飲品低至15.9港元 唯需曾於內地瑞幸消費

為慶祝香港門店開業，瑞幸推出多重優惠活動，顧客可透過瑞幸咖啡APP領取新會員專享三重優惠：

新會員專享禮券：首杯飲品僅需15.9港元

香港門店禮券：獲贈15.9港元飲品兌換禮券

全場飲品4.8折優惠券

曾於內地瑞幸消費，並首次在港惠顧的顧客，只需登錄APP，即可領取香港門店適用的飲品兌換券及全場飲品4.8折優惠券。此外，五家門店將於開業首周特別推出「LUCK IN HONG KONG 開張有禮 幸運在握」主題活動，顧客只需購買任何兩杯飲品，並於指定社交平台發帖，即有機會獲得具有香港特色的限量版貼紙或徽章。

▲ 為紀念進軍本地市場的新里程，瑞幸特別設計了一款以「I ♥ HK」主題的限量纸袋和杯套。

為紀念進軍本地市場的新里程，瑞幸特別設計了一款以「I ♥ HK」主題的限量纸袋和杯套，展現品牌對香港的熱愛與支持。

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