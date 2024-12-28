河套園區︱孫東：香港園區明年中啟用　現屆政府會「開好個頭」

▲ 創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片）

創新科技及工業局局長孫東今（28日）在電台節目中表示，河套深港科技創新合作區香港園區的第一期首批三座大樓陸續完工，包括兩幢濕實驗室及一幢人才公寓，計劃於明年中啟用，目前正與潛在客戶商討租務方面的合約細節；而2028年前後，另外5幢大樓會陸續落成，此8幢大樓屬河套第一期發展的第一批次，釋出5公頃土地，希望第二批次明年下半年釋放。

至於第二期的規劃，孫東指，涉及2030至2035年發展重點，主要參考第一期用地的發展及海內外園區的發展模式等，基本已有定案，指現屆政府肯定要「開好個頭」，下屆政府要接棒，將工作開展下去。

他又提到，由於第一期發展已經有100萬平方米的樓面面積，第二期的規模亦預計相若，將超過原先合共120萬平方米樓面面積的預算規模，要重新規劃以及環評等。

對於外界擔心河套區交通配套未能應付來往園區的人流，孫東稱政府高度關注相關問題，一直跟相關政府部門磋商，亦正規劃，例如今年10月園區連接粉嶺和新田公路的西面通道已經正式開通，本地人員可以使用港鐵上水站或元朗站經陸路到達園區，而港鐵古洞站亦預計2027年竣工，前往園區也會有更多的選擇，至於北環綫的建造時間表會由運輸物流局公布。

孫東亦表示，土地和資金是發展河套的痛點，創科局與香港科學園在過去幾個月正緊密磋商推出新措施，吸引重點企業在香港建立生產線。

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