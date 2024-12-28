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趙薇離婚︱趙薇自爆離婚多年　與黃有龍婚變早有跡可尋

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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趙薇突然宣布離婚。

【趙薇 / 還珠格格 / 黃有龍】趙薇離婚！曾演電視劇《還珠格格》、電影《少林足球》的趙薇，在2008年與富商黃有龍結婚並誕下一女，同時，趙薇也成為黃有龍與初戀女友所生兒子黃益的繼母。

趙薇夫婦兩人靠投資致富，曾有傳夫妻身家高達78億港元。可是在2021年，傳趙薇因被列為「劣迹藝人」後遭封殺，演藝停頓。但意想不到自疑被「封殺」後一直低調的趙薇，在今天（12月28日）突然在社交平台發文宣布與富商黃有龍離婚，而且更已婚變一段日子，寫道︰

我多年前已正式與黄先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。任何關於他的事件、言論或新聞報道都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報道。謝謝大家。

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趙薇離婚︱黃有龍身份頗神秘

其實現年48歲的黃有龍身份甚神秘，有傳他為湖南人，後加入新加坡籍。有指他的生意生意包括經營酒店旅遊業、國際餐飲、建材營銷、汽車貿易、網路商業、礦業等，同時在法國擁有酒莊 、有機蔬菜等行業，更有價值過億的私人飛機。

在2011年，黃有龍為趙薇花費了400萬歐元（約3700萬港元），買下屬法國波爾多的夢隴酒莊（Chateau Monlot），為全球每公頃單價最貴的葡萄園，成一時佳話。

可是，黃有龍近年屢傳欠債，不止一次被指拖欠貸款及利息，合共近6億元，在12月23日更被一間海外註冊的公司入稟高等法院，連本帶利追討逾7.5億元。

趙薇擁有酒莊。

趙薇離婚︱突遭「封殺」

至於現年48歲的趙薇生於安徽蕪湖，在1998年憑電視劇《還珠格格》走紅，在2000年與徐靜蕾、周迅、章子怡齊被封「四大花旦」。在2014年憑電影《親愛的》贏得第34屆香港電影金像獎最佳女主角。

可是，趙薇在2021年8月26日突遭「封殺」，被列為「劣迹藝人」的她，其過去有份參與作品遭各大平台下架，她也再不活躍於社交平台。早前其恩師瓊瑤逝世，在微博「消失」3年的趙薇罕有發文悼念，如今再度發文卻是宣布離婚。

趙薇

趙薇離婚︱早傳趙薇另結新歡

其實趙薇曾表示後悔早婚，曾在戲劇《聽見她說》的採訪活動受訪坦言：「如果不是我父母婚姻非常幸福，給了我某種錯覺，我是不會那麼早結婚的。」

其實早在去年8月，已盛傳趙薇與黃有龍婚變，有指男方提出離婚並要求獲女兒「小四月」的撫養權，趙薇與女兒已沒有見面多時。

當時趙薇被拍到現身北京機場，沒有助手同行的她孭着背囊推行李，狀甚狼狽。此時，一名高顏值年輕男子突然甫出，以光速動作為趙薇拿行李，然後急急腳離開。

不過趙薇警覺性極高，四圍留意有否人發現，隨即傳出該名「小鮮肉」為她的新歡。在此之前，趙薇已被拍到與一名「小鮮肉」逛超市及撐枱腳，未知是否同一人。

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