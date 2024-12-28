PANDA GO｜西九晚上舉行煙火無人機匯演　夜空呈現多款可愛大熊貓圖案【多圖】

▲ 西九文化區舉行煙火無人機匯演。（曾耀輝攝）

《PANDA GO! 香港遊》主辦方今晚（28日）8時15分，將在西九文化區舉行煙火無人機匯演，1,000架無人機展示多款大熊貓及香港特色圖案，包括3D大熊貓等。匯演歷時約10分鐘，合共有7幕。

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是次亦是香港首次以無人機搭載煙火的表演，其中3幕無人機結合了煙火效果，包括第3及第7幕有瀑布型煙火效果，第6幕則有閃爍型煙火效果，每幕時間長短不一，大約20至50秒。

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有市民今午2時便提早到場霸位，帶同野餐墊、紅酒和食物等，指經常看煙花，但對無人機表演有期待，今日亦主要希望與朋友聚會及感受氣氛。亦有攝影愛好者下午3時到場，指希望佔據視線較佳的位置，提到過去曾拍攝在灣仔及尖東舉行的無人機匯演，相信是次首次結合煙火，效果會更震撼。

不過，有在場市民稱不知道今天有煙火匯演，現場亦未見宣傳晚上匯演的海報，認為政府應加強宣傳。

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