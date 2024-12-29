綠色科研｜謝展寰：低碳綠色科研基金共批33項目涉款1.47億　正協助兩公司在港設生產線　

▲ 謝展寰與盧米科技代表會面。（環境及生態局圖片）

環境及生態局局長謝展寰今日（29日）發表網誌指，「低碳綠色科研基金」2020年成立至今已批出33個科研項目，涉款1.47億元，其中包括資助利用回收塑膠再造成隔音材料產品，及研發具製冷效果的專利塗層等項目。

施政報告指環境局正協助兩間本地公司設立生產線，利用本地回收廢料升級再造成高價值產品，分別是聲學超材料產品，以及無電製冷和創冷產品的核心原料。

謝展寰指，近期分別與兩間公司代表會面，其中獲基金資助330多萬元的綠色創科企業盧米科技，研究後認為膠樽、餐具常用的塑膠物料如PET、PP和建築材料常用的PVC等，回收再造後，適合生產聲學超材料，可應用於工地和室內的隔音裝置，以及揚聲器和耳機的聲學部件等。公司目前在內地回收塑膠和生產產品，而研發工作則在港進行。

謝展寰續指，局方正在協助盧米科技在香港設立廠房，將科研成果轉化為產品，以大量回收塑膠，生產減噪產品，提到聲學超材料產品在香港的市場有非常多的應用場景，各種各樣的建築行業、公路和軌道交通的隔音降噪，以至香港現正推進的北部都會區建設和城市升級等，都會用到很多聲學建材；又稱香港前端有原材料，後端有市場，盧米科技計劃在香港建立生產力，用本地原材料製造出香港聲學建材，再滿足本地市場，協助香港建立塑膠內循環體系。

▲ 香港體育館的天台塗上塗層後，預計可降溫至平均24度，每年可節省約30萬度電，相等於減少約150噸碳排放量。（環境及生態局圖片）

另一間公司則是創冷科技，謝展寰稱，其研發具製冷效果的專利塗層，只需塗於建築物的屋頂或外牆，便能在毋須耗電下有效降低室內溫度，減低建築物耗電量，此無電製冷技術更成功開發出「輻射製冷膜」，可貼合於建築物的玻璃幕牆，進一步拓展技術的應用範疇。而其產品也已應用於多個地區，包括迪拜購物中心、阿布扎比酋長皇宮等著名地標，並與阿聯酋當地企業建立合作關係。

當局正i2Cool在本地物色合適場地設立生產線，利用本地回收廢料如瓷磚、陶瓷和玻璃等製造無電製冷及創冷產品核心原料。

他提到，近年世界各地舉辦的體育盛事都以綠色低碳環保為辦賽理念，明年全運會的部分項目將在香港舉行，為響應改造低碳場館措施，環境局建議在賽事場館天台塗上製冷塗層，建築署亦已在香港體育館塗上塗層。體育館的塗層覆塗面積包括天台表面及天台側牆，約為9700平方米，塗層預計可為體育館降溫至平均24度，每年可節省約30萬度電，相等於減少約150噸碳排放量，其亦親身感受到塗上塗層後，與沒有塗層的部分有明顯的温差。而塗上塗層後的天台防水層，也因溫度變化大幅減少，預計防水層的壽命亦可以得到延長，節省維修成本。

他稱，未來一年會持續監測場館室內溫度和空調耗能等數據，並檢視實地測試結果和評核成本效益，如效果理想，會考慮將這類技術推廣應用於更多的建築物中，尤其是新建或改建的公共設施。

謝展寰表示，正積極探索更多政策措施，繼續吸引和協助企業在香港發展綠色科技項目，幫助企業將綠色創科成果轉化為具商業價值的產品，並在本地生產，打造香港成為綠色科技示範基地，助力國家輸出綠色科技及產品，爭取國際市場認可及強化競爭優勢，發揮為國家「引進來、走出去」的功能 。

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