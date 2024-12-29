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招標｜市建局下月推「項目發展促進服務」　招標前增資訊透明度及溝通助提升招標成功率

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發布時間： 11 分鐘前

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市區重建局行政總監韋志成。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成發表網誌指，下月起推出「項目發展促進服務」，將以旺角山東街／地士道街發展計劃（山東街項目）為試點，在項目招標前增加項目資訊透明度，讓發展商有更多時間為日後提交標書作準備，增加招標成功率。

韋志成指，九龍城啟德道／沙浦道發展計劃9月截標時只收到1分標書，標價亦遠低於市場估值下限，而市建局收回項目至今兩個月，香港樓市看似穩定下來，但面對經濟不穏和物業市場的新盤庫存量仍然處於高水平，發展商對投標的意欲仍然未回復積極；若市況持續不明朗，市建局未來推出招標的項目，有可能出現類似沙浦道項目的情形，不利市區更新的進程。

韋志成又指，仔細檢視以往項目招標各個階段的工作後，發現若進入招標程序才提供詳細的招標條款及項目資訊，發展商或無足夠時間對項目，尤其是較複雜的技術細節作深入認識或了解，便須作出入標決定，影響標書獲批的成功機會；且若發展商在收到標書後，才了解到項目及招標條款的複雜性，而考慮合組財團入標競投，未必有充足時間籌組或調整組合；且如發展商對招標條款有值得考慮的建議，但又涉及額外審批情況，市建局或需重新招標，影響項目原定進程，但若能及早知悉發展商想法，可在招標前就條款作調整及優化，平均風險承擔，以提升發展商參與競投項目的興趣，亦可減少需要修訂招標條款或重新招標的機會。

他稱，就此市建局除「動態管理」，因應市場情況調整招標步伐，亦將在明年起以山東街項目為試點，推出「項目發展促進服務」，在招標前提高項目資訊透明度及加強與發展商溝通。

參加促進服務的發展商可透過專屬平台下載山東街項目的資訊，包括發展參數、地契條款、規劃及設計要求等。市建局亦會在平台上發出問卷，收集發展商對項目的意見，例如對發展參數、興建公共設施及財務安排的意見等。促進服務亦設有專屬熱線及電郵，獨立收集及聽取發展商各自的意見。如有需要，市建局可安排個別面談及會議，解答有關項目的問題。

韋志成指，市建局已在12月中，向多家發展商發出參與促進服務的邀請函；有意參加的發展商登記後，將可在明年1至2月使用促進服務。市建局會就促進服務中所收集到的意見進行分析，作為優化項目及招標條款的基礎，而市建局日後在更大型項目推行此服務時，也會參考是次經驗，尤其是一些牽涉提供較多公共設施及空間的大型項目。他相信，促進服務能加深發展商對項目的認識及了解，增加發展商對項目入標的信心，創造「雙贏」局面。

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