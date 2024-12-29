環保建材｜都大研發以廢塑膠製造環保磚　料可降低約5%建築成本

▲ 都大科技學院助理教授李志豪。（都大圖片）

香港都會大學研究出以塑膠廢料循環再造環保磚，去年12月獲本港知識產權署批予短期專利。都大科技學院助理教授李志豪及其團隊參考過往研究數據，以石膏、生石灰、沙和粉煤灰等常用建築材料，加入至少一種膠粒，如丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、尼龍、聚乳酸（PLA）等，混製成複合材料，再壓模製成磚塊。

團隊指，與傳統沙磚相比，加入適量塑膠的環保磚強度顯著提升，據實驗數據顯示，在磚塊成分中加入5%廢棄塑膠後，其抗壓強度較未添加塑膠的磚塊提升逾8%，達至每平方毫米4.5牛頓（N/mm²），能夠承受更大的壓力而不易破裂；而環保磚的結構設計也提高吸水率，由7.8%提高至9.2%，有效防止建築物滲水；同時塑料的加入也提高了混凝土的隔熱性能，使產品的導熱性能降低10.2%，有助減少能源消耗及維持更舒適的室內環境。

李志豪指，塑膠廢料的價格通常低於傳統沙土，使用環保磚可以降低約5%建築成本，若實現量產，將為建築行業帶來顯著經濟效益。環保磚也可減少使用沙和黏土等不可再生資源製磚，避免資源枯竭的風險，期望未來能夠廣泛應用於各類建築工程中。

▲ 環保磚以聚丙烯纖維（前排左）、PVC纖維（前排中）等熱塑性塑膠，加入鋁粉（前排右）、生石灰（後排左起）、粉煤灰、石膏及沙等材料混製而成。（都大圖片）

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