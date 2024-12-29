財爺網誌｜陳茂波料2025年地緣政治和較長高息環境　令市場增添波動

▲ 陳茂波指，展望2025年，地緣政治和較長的高息環境等不明朗因素，會令市場增添波動。(fb影片截圖)

尚有兩日，本港就告別2024年，財政司司長陳茂波指，回望今年，香港在持續轉變和不確定的外圍環境中穩定前行；展望2025年，地緣政治和較長的高息環境等不明朗因素，會令市場增添波動。

陳茂波今日（8日）在網誌回顧過去一年指，隨著美國下半年進入減息周期，內地接連出台振經濟、穩預期和各項惠港挺港的政策措施，加上特區政府和各界的努力，本港資產市場氣氛好轉。他說，本港股市今年來累計上升約18%，恒生指數回升至二萬點水平，今年來，平均每日成交額超過1,320億，較去年增加逾25%；近月樓市漸趨平穩，交投亦有所上升，今年首十一個月每月平均成交宗數約為4,450宗，同比增長22%。

料2024年全年經濟增長預計為2.5%

陳茂波提到，2024年全年經濟增長預計為2.5%，失業率維持在約3.1%的較低水平、通脹溫和、市民收入錄得實質增加。

零售及餐飲市道仍面對較大挑戰 料除夕前後有更多旅客訪港

至於零售及餐飲市道，陳茂波認為，仍面對較大挑戰。他指，今年來，訪港旅客數字超過4,400萬人次，按年增加超過30%；估計除夕前後有更多的旅客訪港。他說，本月初，中央恢復及擴大深圳居民「一簽多行」安排後，內地來港旅客人數顯著增多，剛過去的聖誕節假期街頭人頭湧湧，對零售及餐飲市道帶來支持。

展望2025年，陳茂波指，地緣政治和較長的高息環境等不明朗因素，會令市場增添波動。

不過，在中央政府的堅實支持、特區政府過去多年的開拓和努力下，本港經濟根基厚、市場韌性強，正在變局中開新格局、穩步前行。

陳茂波強調，政府從三方面加速推進工作，包括強化「內聯外通」，會聯同大灣區以至其他內地省市拼船出海，一起「走出去」開拓商機；加強對本地創科的系統性投入，推動更多的政策創新，加強香港和深圳及大灣區的創科協作；鞏固和提升香港國際金融、貿易及航運中心的地位，繼續推動金融市場的全方位發展，支持優質創科企業的籌融資需要、推動區域的綠色轉型。

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