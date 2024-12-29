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流感｜許樹昌料1月踏入流感高峰期　籲高危人士盡快接種流感疫苗

社會

撰文： 何畯新

發布時間： 13 分鐘前

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許樹昌料1月踏入流感高峰期。（資料圖片）

中大呼吸系統科講座教授許樹昌預料，本港1月將踏入流感高峰期，數周內會達到流感高峰期的基線水平，而新冠病毒升幅較少，相信短期內與流感「夾擊」的可能性較低。

流感高峰期｜港人外遊　或帶病毒返港

許樹昌今（29日）出席電視節目時表示，本港感染流感病毒有上升趨勢，參考衛生署數據顯示，呼吸道樣本陽性比例由第50周1.09%上升至第51周的1.35%。另外市民在假期期間前往爆發H1N1流感的地方外遊，不排除市民返港時將病毒帶回入境，他預料數周內陽性比例會升至4.94％的基線水平，下月會出現流感高峰期的機會較高。

他解釋，本港自2月起至今仍以H1N1為主，很難再次有大爆發，不排除如去年冬季流感高峰期般出現主流病毒株的轉換，加上社區現已對H3N2失去抵抗力，若爆發H3N2或會延長爆發期，惟目前無「水晶球」準確預測流感爆發期維持多久，仍需更多時間觀察。

流感病毒的高危組別主要集中於一老一幼，即2歲以下幼童及65歲以上長者，許樹昌指，一老一幼的流感疫苗接種比率未如理想，特別是社區長者未有接種，因此仍然有隱憂。他續指，本年暫錄得31宗兒童嚴重及死亡個案，未有接種疫苗的幼童出現併發症及死亡風險，會比同齡已接種的幼童高出3倍，當中2至5歲群組風險更會達至6.4倍。

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流感高峰期｜商場戴口罩市民減少　形容市民今年「鬆懈咗」

新冠病毒方面，許樹昌指目前上升幅度很輕微，呼吸道樣本陽性比率第51周為0.84%，僅比上一周上升0.03%，而本周入院嚴重個案只有2個；污水監測的數字上，每立方米病毒樣本由50周的3.1萬個升至51周的3.8萬個，社區有少許上升，但嚴重程度沒有增加。社區上不少市民曾感染及接種疫苗，短期內並不會出現大爆發的可能性。

此外，許樹昌提到自己近日逛商場時，留意到戴口罩的市民比往年少，形容市民今年「鬆懈咗」，強調戴口罩是防範呼吸道病毒的重要方法，籲市民多佩戴口罩，高危人士應盡早接種流感疫苗，以減低併發症及死亡風險。

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