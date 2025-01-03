校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

▲ 佛教筏可紀念中學校長憚福龍校長相信人人的能力都一樣，只要多加時間培育定能發光發亮。

【佛教筏可紀念中學/校園直撃】天賦是與生俱來的潛力，只要加以培育，任何人都能發光發亮。位於大澳的佛教筏可紀念中學為了讓學生發揮內在潛能，積極鼓勵學生參與不同活動，早前更參與仁銷學院策動的「小不點子」創意課程，並與太子餅店合作推出「Re-imagine 菠蘿包」企劃，多個少數族裔學生運用AI技術，研發出3款獨一無二的菠蘿包口味。

▲ 佛教筏可紀念中學參與「小不點子」創意課程，讓多名少數族裔學生運用AI技術，研發出3款全新的菠蘿包口味。（林綺虹攝）

佛教筏可紀念中學｜起跑線不一 Band3學生同樣叻仔叻女

佛教筏可紀念中學（下稱筏可）位於大澳，是一間Band 3的直資中學，校內非華語學生佔六成，包括菲律賓、巴基斯坦及尼泊爾等十多個國籍。儘管Band 3被眾人視作是一群「壞學生」的學校，但是在校長惲福龍眼中，每個人都是叻仔叻女，「他們是All Genius」。

惲校長以往曾在多間大專院校，包括香港大學、香港中文大學及城市大學任教超過20年，主要教授社會學及人文科學，2009年起成為佛教筏可紀念中學（下稱「筏可」）的校長，至今已有15年。由熱鬧市區走進人煙稀薄的地方，惲校長只是希望家庭背景不太好的學生，也能衝往終點。

我一直都相信每個人的能力都一樣，只不過是家庭背景、起跑線的不同，如果能夠多花時間，他們會不會也有機會能夠衝到終點呢？

▲ 佛教筏可紀念中學惲校長相信每位學生都是叻仔叻女。（林綺虹攝）

佛教筏可紀念中學｜學生成長 感激校長努力栽培

惲校長鼓勵學生參與活動，又經常帶隊走出校園，多年的努力，筏可學生也越來越出色，有六年獲得南華早報頒發「年度學生獎 — 最佳進步獎獎學金」，近年DSE更有學生成功考入大學，包括考入港大土木程、中大建築系及理工大學測量系，成績之優秀在本地Band 3學校並不常見。

不用人人贏在起跑線，任何時間起步，筏可學生也可以做到。

惲校長對學生的關愛和信任，學生也滿懷感激，其中甘柏喬同學表示感謝學校給予機會，讓他參加不同活動增廣見聞，「最深刻是參觀大英博物館時，見到不少中國文物，讓我感受到作為一個中國人的驕傲」。除了見識外，個人方面也有所成長，甘同學坦言因為校長的鼓勵，使他變得更自信、主動，因此非常感激學校。

他們提供了很多機會讓我去參加不同的活動，更重要是校長常常鼓勵我，令我做每一件事都很順利。

▲ 甘柏喬同學感激學校提供機會，讓他可以參與不同活動。（林綺虹攝）

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佛教筏可紀念中學｜培育學生創意思維

校內外籍學生眾多，為了讓他們融入社會，筏可不斷提升他們的中文水平，也提早進行生涯規劃。早前惲校長便與仁銷學院及小不點子課程合作，讓多位筏可學生參與融入AI科技的創意課程及「Re-imagine 菠蘿包」企劃，激發學生創意思考，為他們的未來發展建立基礎。

將創意課程帶進中學，其中目的是希望能讓學生提早進行創意訓練，仁銷學院及小不點子課程創辦人徐俊文（Vincent）指不少人都會有「如何學習創意」的問題，加上創意訓練從小開始培訓對個人成長會更好，所以萌生了將課程帶進學校的想法。

雖然筏可是Band 3學校，而且少數族裔學生比例較高，但依然創意十足。Vincent指學生的表現出眾，讓他留下深刻體會，「他們在成績方面可能一般，但創意和主動性與Band 1學生無異，每個想法都天馬行空」。

▲ 仁銷學院及小不點子課程創辦人徐俊文（Vincent）認為創意訓練從小開始培訓對個人成長會更好，所以萌生了將課程帶進學校的想法。（林綺虹攝）

佛教筏可紀念中學｜運用AI 從零開始製作菠蘿包

「Re-imagine 菠蘿包」企劃共10名學生，研發出3種全新的菠蘿包口味，分別是開心果、石板街及芋頭芝士。其中芋頭芝士味的靈感來源是來自傳統菲律賓早餐麵包Ube Cheese Pandesal；石板街味是希望透過朱古力紓緩壓力；開心果味則是由健康角度出發，內含豐富蛋白質、健康脂肪、維他命B6及E的開心果，是最健康之選。

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一班同學由構思、運用AI設計，到烘焙也「出心出力」，獲益良多，Parr Lauren Victoria Ramento（泊洛琳）和MILNER KRISTINA MARSHELLA CHONG（莊素明）同學更是首次接觸烘焙，能夠親手製作菠蘿包感到非常興奮。

▲ Parr Lauren Victoria Ramento（泊洛琳）（右）和Milner Kristina Marshella Chong（莊素明）（左）是首次接觸烘焙，表示非常興奮。（林綺虹攝）

首次製作菠蘿包非是易事，還有市場推廣各方面的考量，難免會遇到問題。泊同學指過程當中最困難的是溝通和妥協，每人都有不同的想法，可只有部分能夠執行，所以必需作出妥協才能完成製作。而莊同學則覺得是次企劃是耐性的考驗，「我只想盡快看到菠蘿包的成果，但我只能等待，因為學習和製作麵包的過程很需要耐心」。

最終菠蘿包能夠成功推出市場，同學們感到極為滿足和成功，Vincent也有希望透過今次的成功，將課程擴展至中小學，以培育創意思維，助他們有更好的成長。

日常生活上有不少事都與創意有關，加上本身傳統教育制度都頗為刻板，所以我想修正課程讓中、小學生也能接觸，藉而培育創意思維，讓他們未來成長路更為順暢。

▲ Vincent希望透過今次的成功，將課程擴展至中小學。（林綺虹攝）

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