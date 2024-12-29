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健康人生｜無懼海傍低溫健步行　「步行里數」活動吸引近千名長者參加

社會

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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本月21日舉行的「快樂步行•一家FUN」健步日，共有近1,000名長者及其家人參加，於中西海濱長廊健步行。（主辦單位提供）

為鼓勵60歲或以上長者達至世界衞生組織建議每星期體能活動水平，長遠建立恆常運動習慣，有機構推出3年計劃，鼓勵長者由步行開始，逐漸增加運動量，以提升長者身心健康。

基督教家庭服務中心獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，今年推出全港性大型健步行活動「賽馬會老友運動計劃 - 全城步賞．行住FUN」，為期3年，計劃至今得到20間來自港九新界的長者中心、接近1000名長者參與。

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計劃旨在推廣長者健步行，透過體適能教練帶領下學習正確步行姿勢，鼓勵60歲或以上的長者以步行開始增加運動量。為鼓勵長者參與及持續運動，該計劃加入「步行里數」獎賞的元素，以每天累積步數兌換積分及換領禮物，鼓勵長者每天達到步行目標。

機構亦於冬至當日（21日）舉辦了「快樂步行．一家FUN」健步日暨計劃開幕禮，分別設「個人組」（60歲或以上參加者）及「家庭組」（二人一組，其中一人年齡60歲或以上），要求參加者以健步方式及非競賽形式，於1.5小時內完成約2.2公里的指定路線。

活動共吸引接近1000名長者及其家庭成員於中西區海濱長廊（中環段）同創健步行紀錄。主辦機構指有不少長者無懼低溫，精神奕奕齊集中環海濱健步行；有參加者陪伴年長父母參與，一邊影相打卡、一邊完成整段路程，形容場面溫馨。

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