美荷樓計劃｜過來人勉青年勿悲觀「捱兩三年是好事」　認識外國對港看法更正面

▲ 基層出身的中大前商學院副院長范建強（左）及新地前執董黃奕鑑（右），均鼓勵年輕人多走出去，擴闊國際視野。（曾耀輝攝）

近年本港經濟不景，美荷樓舊居民、中大前商學院副院長范建強稱，年輕人或因經濟下滑而對前景不樂觀，但未來「捱兩三年」是好事；同為基層出身的新地前執董黃奕鑑指年輕人若深入認識外國，會對香港看法更正面。

「香港賽馬會社區資助計劃：美荷樓香港精神學習計劃」推出十周年。工作小組主席黃奕鑑以及美荷樓舊居民范建強接受本報專訪時均指，現時年輕人普遍缺乏方向及清晰目標，「好多學生都唔知道自己想做咩，會話讀完再算，相當普遍。」

外國稅率高儲蓄難 言論亦設限

曾住板間房的新鴻基地產前執董黃奕鑑鼓勵年輕人把握機會去外國交流，擴闊國際視野。他指據其觀察，學生們的眼界太集中在香港，「佢地覺得喺香港嘅前途就是咁，無咩前途」，也因而有不少人移民，但相信當他們體驗過外國的生活或曾在外國工作，再與香港作比較，會對香港的前景及未來有更正面的看法。

▲ 美荷樓生活館中，有展區還原范建強兒時所住單位的設計。（曾耀輝攝）

黃舉例指，他有親戚在英國讀書並已有當地職業治療師牌照，形容該親戚只嫌香港太擠迫，並非不喜歡本港政治環境，對方考慮到香港人工高、稅率低，亦很想回港工作，「佢計過條數，喺英國做治療師，交租、交稅，同埋其他生活費，積蓄差唔多等於零，覺得無意思。」

黃提到，外國亦有治安及歧視問題，形容香港現在很安全，「有國安法同23條，但係你覺得我地喺到講吓呢啲、講吓乜嘢，有咩障礙呢？你唔好宣傳咪得囉，唔好踏出法律紅綫，講咩都可以」，且實際很多國家都有相關限制，非香港獨有。

同樣基層出身的范建強就指，往往年輕人認為沒有前景，或出於很多客觀原因，例如經濟下滑確實導致難覓工作，故可以理解年輕人的迷茫，但認為當經濟環境改變時，他們就能找到自己的角色，「一路咁順境都唔係好事」。

「早輸好過遲輸 有機會續奮進」

范提到，昔日每周撰文與商學院學生分享，其中一篇寫到自己與學生的對話，有學生因比賽失落向其傾訴感失望，他引述自己當時回應指「我恭喜你啊，你第一次參加咋嘛，你準備得咁好，又輸咗，你咁早輸，咪好過遲啲輸，恭喜你有一個咁嘅經驗。」

▲ 計劃10年間亦已提供逾1,200多場導賞，有接近750間學校及團體參與，共逾3.7萬人次。（曾耀輝攝）

他指文章當時引起很大回響，「係喎，點解我唔轉念呢？我嗰次輸，但係我咁早輸，可能會造就我遲啲嘅成就。」他續說︰「迷茫一段時間，唔怕嘅，佢地10年後回顧或者會發現，嗰陣我好迷茫，但後來我有機會去繼續奮進。」

他同時鼓勵年輕人，多爭取機會走出去，擴闊國際視野，也建議可不畏羞多請教前輩，另在學時亦應盡量找機會實習，或打暑期工，定會有得益。

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