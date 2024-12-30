  • 16°C
香港時間：20241230日 (一) 00:39

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美荷樓計劃｜跨代學習香港精神　做闊做深冀對象擴展至大專生

社會

撰文： 黃小冰

發布時間： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

「香港賽馬會社區資助計劃︰美荷樓香港精神學習計劃」，今年迎來10周年。（曾耀輝攝）

美荷樓香港精神學習計劃工作小組主席黃奕鑑透露，未來希望將計劃「做闊、做深」，冀將對象擴展至大專生，也向學生提供跨界別體驗，包括同時參觀深水埗區內其他文化、藝術及旅遊設施等，擴闊眼界。

徵文賽成效彰　維繫兩代情

目前以中小學生為主要對象「香港賽馬會社區資助計劃︰美荷樓香港精神學習計劃」今年迎來10周年。計劃主要兩部分包括「美荷樓學習體驗營」及「兩代情」徵文比賽，其中後者包括聆聽上一代的屋邨生活等，冀傳遞艱苦奮發及自強不息的香港精神，亦減少年輕人與長輩的代溝及增加溝通。

黃奕鑑稱，接獲的徵文參賽作品由最初3,000多份增至現時逾1.2萬份，參與計劃中、小學分別有348間及389間，各佔整體學校的76%及59%，形容計劃在學界已有認受性；他引述問卷調查顯示，逾8成學生表示會通過計劃與上一代溝通，認為已達到預期效果。

研跨界別體驗　認識深水埗

他稱，若將來有適當資助，希望將計劃擴展至大專生，並讓學生在美荷樓生活館參觀活動後，可選擇一併參觀深水埗區內其餘特色文化、藝術及旅遊設施等，用好區內資源，為學生提供跨界別體驗，同時擴闊視野，貼地體驗區內人生活。

他續指，若條件合適，主辦計劃的香港青年旅舍協會亦可與其他聯會合作，推動學生與國際或國內其他年輕人交流。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

美荷樓計劃｜過來人勉青年勿悲觀「捱兩三年是好事」　認識外國對港看法更正面
今日 00:00
美荷樓計劃｜過來人勉青年勿悲觀「捱兩三年是好事」　認識外國對港看法更正面
愛國主義教育｜教大成立「大思政教育創新發展中心」　加強湘港愛國主義教育合作
19:04 2024/12/23
愛國主義教育｜教大成立「大思政教育創新發展中心」　加強湘港愛國主義教育合作
共創明Teen｜陳國基：今年3至9月已舉辦18個外地學習團　冀商界合作夥伴舉辦更多
21:45 2024/08/12
共創明Teen｜陳國基：今年3至9月已舉辦18個外地學習團　冀商界合作夥伴舉辦更多

你可能感興趣

美荷樓計劃｜過來人勉青年勿悲觀「捱兩三年是好事」　認識外國對港看法更正面
今日 00:00
美荷樓計劃｜過來人勉青年勿悲觀「捱兩三年是好事」　認識外國對港看法更正面
愛國主義教育｜教大成立「大思政教育創新發展中心」　加強湘港愛國主義教育合作
19:04 2024/12/23
愛國主義教育｜教大成立「大思政教育創新發展中心」　加強湘港愛國主義教育合作
共創明Teen｜陳國基：今年3至9月已舉辦18個外地學習團　冀商界合作夥伴舉辦更多
21:45 2024/08/12
共創明Teen｜陳國基：今年3至9月已舉辦18個外地學習團　冀商界合作夥伴舉辦更多
深水埗 正能量 馬會 學校 小學 中學 比賽

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月30日 時間00:05）
急症室最長等候時間（12月30日 時間00:05）
濟州航空空難｜南韓濟州航空客機降落時撞欄起火　據報當地消防料179人罹難【不斷更新】
濟州航空空難｜南韓濟州航空客機降落時撞欄起火　據報當地消防料179人罹難【不斷更新】
飲食危機丨20歲男生長期食一早餐配搭　腎功能4個月急速惡化需洗腎
飲食危機丨20歲男生長期食一早餐配搭　腎功能4個月急速惡化需洗腎
深圳Loft｜港漂花$4500深圳租屋度周末　2人享近800呎空間感慨：無窮快樂
深圳Loft｜港漂花$4500深圳租屋度周末　2人享近800呎空間感慨：無窮快樂
濟州航空空難｜乘客最後訊息曝光　向家屬無奈驚喊：我應該講遺言嗎
濟州航空空難｜乘客最後訊息曝光　向家屬無奈驚喊：我應該講遺言嗎