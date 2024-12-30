美荷樓計劃｜跨代學習香港精神　做闊做深冀對象擴展至大專生

▲ 「香港賽馬會社區資助計劃︰美荷樓香港精神學習計劃」，今年迎來10周年。（曾耀輝攝）

美荷樓香港精神學習計劃工作小組主席黃奕鑑透露，未來希望將計劃「做闊、做深」，冀將對象擴展至大專生，也向學生提供跨界別體驗，包括同時參觀深水埗區內其他文化、藝術及旅遊設施等，擴闊眼界。

徵文賽成效彰 維繫兩代情

目前以中小學生為主要對象「香港賽馬會社區資助計劃︰美荷樓香港精神學習計劃」今年迎來10周年。計劃主要兩部分包括「美荷樓學習體驗營」及「兩代情」徵文比賽，其中後者包括聆聽上一代的屋邨生活等，冀傳遞艱苦奮發及自強不息的香港精神，亦減少年輕人與長輩的代溝及增加溝通。

黃奕鑑稱，接獲的徵文參賽作品由最初3,000多份增至現時逾1.2萬份，參與計劃中、小學分別有348間及389間，各佔整體學校的76%及59%，形容計劃在學界已有認受性；他引述問卷調查顯示，逾8成學生表示會通過計劃與上一代溝通，認為已達到預期效果。

研跨界別體驗 認識深水埗

他稱，若將來有適當資助，希望將計劃擴展至大專生，並讓學生在美荷樓生活館參觀活動後，可選擇一併參觀深水埗區內其餘特色文化、藝術及旅遊設施等，用好區內資源，為學生提供跨界別體驗，同時擴闊視野，貼地體驗區內人生活。

他續指，若條件合適，主辦計劃的香港青年旅舍協會亦可與其他聯會合作，推動學生與國際或國內其他年輕人交流。

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