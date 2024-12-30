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協助抗疫｜新冠組裝合成高規格負壓隔離病房　明年初拆除

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 39 分鐘前

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香港工程業界建造的組裝合成（MiC）高規格負壓隔離病房，公眾展覽明年初結束後將被拆除。（陳靜儀攝）

隨着新冠疫情告一段落，香港工程業界建造的組裝合成（MiC）高規格負壓隔離病房亦「功成身退」，公眾展覽明年初結束後將被拆除，部分組件會回收作研究之用。　

新冠疫情2020年初起殺入香港，眼看內地緊急建造火神山醫院抗疫，加上曾經歷2003年沙士疫症，深明病毒擴散速度或超預期，英國醫療工程學會香港分會主席源栢樑不敢怠慢，在4個月內設計及建造全球首個MiC高規格負壓隔離病房模組。

曾被徵用至亞博　回收組件研究

該病房在2020年8月起，被徵用至亞博社區治療中心，以隔離輕症轉重症病人。雖然最終沒有安排病人入住，但當局曾進行演練，其後於2021年3月被送至九龍灣建造業零碳天地展出至今。

源憶述，沙士期間有同事染疫逝世，令他思考如何更快改裝隔離病房，並花8年苦讀博士學位。他說很高興是次獲業界無償協助，令不可能的任務在短時間內成真。

他介紹指，病房設有前廊、治療室、淋浴間及機電設備房，亦採用聯鎖雙重電動門，分隔前廊與治療室。病房內氣體經過高效能過濾網過濾後，才排出室外稀釋，過濾效率達99.97%，並按照美國疾控中心標準，每小時換氣12次。另設雙重門紫外光消毒傳遞箱，為食物及藥物消毒。

英國醫療工程學會香港分會主席源栢樑，於2020年2月繪畫MiC負壓隔離病房的設計圖。（受訪者提供圖片）

他又指，病房結合MiC和機電裝備合成法（MiMEP），估價約200萬元，近8成組件在工廠預製，再送至現場快速組裝，建造周期僅需約1個月，較傳統方法縮短3至5成時間。

設計者：助同業掌握建造技巧

至於與內地援港方艙或火神山醫院的分別，源稱其設計的病房為獨立單間，且毋須依靠中央冷氣系統支援；又可視乎需要疊加及擴展病房，過程中無需焊接，方便未來逐個移走；壓力閥門等組件未來將被回收，作研究等用途。

被問到會否對病房沒被廣泛使用感可惜？源稱疫情下大家無分你我、同心協力，有與同業交流分享心得，但談及病房拆除在即，源一度哽咽道，病房已「完成歷史任務」，證明了香港工程創新在應對公共衞生挑戰中的重要作用，亦有助香港工程師掌握設計及建造技巧，以應對未來挑戰，形容是「功成身退」。

對於未來抗疫設施準備工作，他相信有關部門會有想法，不便評論，但形容MiC及MiMEP均具建造優勢，同樣可列入考慮；又說香港已逐漸形成MiC及MiMEP產業鏈，盼配合大灣區發展MiC量產基地，在一帶一路國家尋找工程商機。

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