精神健康｜中學設貓舍及宿營房　助學生減壓建正向思維

▲ 葵興棉紡會中學校長黃定康。（梁偉榮攝）

近年學生自殺問題再度引起社會關注，學界亦推出不少新措施關注學生精神健康。位於葵涌的一間中學多年來深耕細作，分別增設貓舍、魚缸及宿營房等設施，冀為學生減輕學業壓力及培養正向思維。

教育局早前於本學年開學推出《4Rs精神健康約章》，邀請全港中小學推廣學生精神健康措施，並提出4大要素，包括「休息、放鬆、人際關係及抗逆力」。

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葵興棉紡會中學今年在社工室旁設立一間貓舍，校長黃定康接受本報訪問時提及，他在3月時領養了「HAPPY」和「寶寶」兩隻小貓，開學時接受學生報名，再分組輪流負責餵飼小貓，並為牠們清理大小便及與牠們玩耍等，以培養學生的責任感，形容深受學生歡迎。

措施如保護網 學生主動求助

除了貓舍，學校早前亦將前身為員工宿舍的房間，改建成「棉紡人家」，讓學生有機會在校內參與日營，甚至宿營，其間所有膳食由學生一手包辦，藉以增加學生的歸宿感。黃定康說，活動有助學生之間增進感情，亦學會了照料自己及家庭的技能。.

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黃定康身任該校校長8年，他認為建立學校文化需時至少二、三十年，並不能單靠「口號」建立，而他感到幸運的是在任期間並無太大的事情發生，認為學校現行的措施形成了一道「保護網」，有利學生即使未有足夠家庭支援下，或遇到情緒問題時會主動向信任的老師或社工求助。他形容，學校能夠樹立一個根深蒂固的正向教育配套得來不易，慶幸現時終於有所收成。

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▲ 黃定康在3月時領養了「HAPPY」和「寶寶」兩隻小貓。（梁偉榮攝）

▲ 黃定康在3月時領養了「HAPPY」和「寶寶」兩隻小貓。（梁偉榮攝）

▲ 黃定康在3月時領養了「HAPPY」和「寶寶」兩隻小貓。（梁偉榮攝）

▲ 現年15歲的盾臂龜樂樂。（梁偉榮攝）

▲ 現年15歲的盾臂龜樂樂。（梁偉榮攝）

▲ 學校將前身為員工宿舍的房間改建成「棉紡人家」。（梁偉榮攝）

▲ 學校將前身為員工宿舍的房間改建成「棉紡人家」。（梁偉榮攝）

▲ 學校將前身為員工宿舍的房間改建成「棉紡人家」。（梁偉榮攝）

▲ 學校設「生態園」讓學生認識生物多樣性。（梁偉榮攝）