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精神健康｜校園欺凌家人冷待　少女診斷驚恐症焦慮症

社會

撰文： 陳展棋、何畯新

發布時間： 47 分鐘前

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現就讀高級文憑的阿桐（化名）中學時曾遭欺凌，被診斷驚恐症及焦慮症，其後獲精神健康服務中心社工幫助，才敞開心扉。（梁偉榮攝）

有初中生因遭校園欺凌、家庭及學業壓力等困擾，演變驚恐症及焦慮症，突在校病發，後來更疑因長期缺課被校方要求退學。有專家認為疫後特別需協助學生之間打好人際關係，處理欺凌事件則需同時向受害人及施虐者提供支援。

被診斷驚恐症及焦慮症、現就讀高級文憑課程的阿桐（化名）受訪時稱，她就讀中二級時曾遭同學欺凌，同學當眾、甚至於通訊軟件建立群組辱罵她，情況持續了一至兩年。 阿桐憶述被同學取笑「性格有問題；佢係公主嚟㗎」，惟當時無論社工同教師均對她表現冷漠，形容教師對她是「掂行掂過」，「有次我在走廊喊，老師係選擇避開我。」

未獲家校關懷　情緒問題惡化

在家中排行第三的她說，很想跟上兄姊二人步伐，但相比姊姊文武雙全、哥哥熱愛武術，形容自己「好似一無事處」，而她成績表上的分數亦在單位數字徘徊。壓力累積下，阿桐不希望回校，經常找藉口於學校醫療室逗留；回到家中躲在被窩哭泣，卻未得到家人關心之餘，甚至被父親認為她「很嘈」、郁手打人，母親亦未有阻止。

利民會臨床心理學家江偉賢（右）指出，處理轉介個案時，發現部分家長不了解子女精神問題的嚴重程度。左為棉紡會中學校長黃定康。（梁偉榮攝）

自此阿桐的情緒問題變得更嚴重，曾於學校忘記自己是誰，後來更出現抽搐、面部肌肉麻痺、呼吸困難等症狀，終於被學校職員察覺不妥、送往急症室，後來被診斷為驚恐症。

過往從未感受到家人關心，阿桐在入院後才首次與家人傾訴，但真正打開阿桐心窗的是精神健康服務中心社工。阿桐說，以往對學校社工失去信心，故起初抗拒中心社工協助，後來因對方多番堅持，才慢慢感受到關懷，「（社工）起碼係真正望着我」。

重視別人想法的阿桐，訪問時亦不時顯現緊張情緒，接手個案的心理衞生會社工林姑娘說，她花了約1年時間才跟阿桐成功建立關係，阿桐由起初不願前往中心，直到現時能夠接受訪問，已經進步不少。

源頭支解困　受害人施虐者同需支援

不過，由確診到轉介過程中，由於缺課時間過長，阿桐稱因此遭學校要求退學，中三便輟學，後來病情好轉才重返校園。林姑娘指，轉換環境或有助改善情況，但強調需視乎個案及學校的支援能力。

港大社工及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝估計，涉事教師或對欺凌事件了解不深，亦不排除教師因工作太忙而忽略問題。他認為應對欺凌問題，應同時向受害人及施虐者提供支援，包括讓施虐者明白到應該對欺凌行為「零容忍」。

疫情後遺　專家籲助學生建人際關係

葉提到，學生在疫情下長年上網課，失去認識朋友的機會，導致學生自殺問題有所上升，認為應協助學生之間打好關係、互相溝通與理解。

另外，利民會臨床心理學家江偉賢指，社會運動及疫情後，服務使用者主動求助的情況轉差，處理轉介個案時，部分家長亦不了解子女的嚴重程度。中學校長黃定康提到，單親家庭或寄人籬下的學生，包括部分「高才通」家庭，因家長長期不在港，容易令學生情緒問題惡化。

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