濟州航空空難︱最年幼乘客僅3歲　罹難者生前致電親人訣別：媽媽我愛你

▲ 濟州航空空難，最年幼乘客僅3歲。

【濟州航空 / 南韓 / 空難】濟州航空（Jeju Air）一架載有181人的波音737-800型號客機，從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安的客機疑受到鳥擊，失事衝出跑道，撞向機場圍牆，嚴重受損起火。事故造成機上179人罹難，僅得兩名空中服務員獲救，為南韓境內歷來最多人傷亡的民航空難。

是次濟州航空空難的全數乘客罹難，報道指，多個家庭是在年尾外遊，不幸在返回韓國時出事，機上乘客由3歲至78歲，當中不乏多個趁年尾出遊慶祝的家庭。據韓國傳媒報道，機上的175名乘客，包括82男93女，大多數遇難者為40歲以上，50多歲的乘客最多共有40人，其次為60多歲者共39人，40多歲共32人、70多歲共24人。

其中最年長的是一名78歲男子，同時機上有9名青少年和5名10歲以下幼童，最年幼者僅3歲。

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▲ 濟州航空空難179人罹難。（法新社）

濟州航空空難︱傳短訊向母親訣別

乘客家屬、78歲伯伯Maeng Gi-su向英國廣播公司（BBC）表示，姪兒及其2名兒子在機上，他慨嘆他們一家本是慶祝考畢大學入學試，姪兒藉外遊獎勵兒子，「我不能相信這家庭就消失了，我的心很痛。」

故發生後，社群平台Threads上傳出疑似機上乘客的最後短訊。根據貼文，疑機上乘客傳給母親的短訊，內容寫道，「媽，飛機好像被鳥卡住了，無法降落。（機組）突然讓打電話。」

然後女兒續寫道：「沒有接通，所以發KakaoTalk。媽媽，我愛妳。」據該張截圖，訊息送出時間約在9點01分至03分之間。

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濟州航空空難︱鳥卡在機翼

此外，韓媒曝光相信是一名乘客在墜機前傳給家人的訊息，當中寫到有鳥卡在引擎，飛機未能降落，稱：「有鳥卡在機翼，無法著陸。」家屬回覆道：「我的天」，乘客表示飛機無法著陸，家屬問：「甚麼時候開始」。乘客於早上9時01分回答：「現在，我應該講遺言嗎」，之後便失去聯絡。

而據南韓國土交通部的消息，失事班機就是於9點03分時以機腹著陸撞上機場圍牆。

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