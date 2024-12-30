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濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓

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撰文： 王月明

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 剛剛

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

濟州空難當中一名倖存者多處骨折恐全身癱瘓。

【濟州航空 / 南韓 / 空難】濟州航空（Jeju Air）一架載有181人的波音737-800型號客機，從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安的客機疑受到鳥擊，失事衝出跑道，撞向機場圍牆起火。事故造成機上179人罹難，僅得兩名空中服務員獲救。

此次事故為南韓境內史上最嚴重空難，亦是繼南韓（不分境內外）最嚴重空難「大韓航空801號班機空難」以來最嚴重的航空事故。南韓政府宣布進入國家7日哀悼期，持續至明年年1月4日24時。

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濟州航空空難倖存空服員最新情況曝光。（法新社）

濟州航空空難︱尚無法確認是否失憶

當中33歲的李姓男空服員生還者傷勢嚴重，更一度傳出失憶。綜合韓媒報道，李姓空服員在事故發生後先被送至木浦韓國醫院，下午再被轉送至梨大首爾醫院接受進一步治療，院長朱雄晚間召開記者會說明傷勢。

院長表示，為避免對李姓男空服員心理造成進一步影響，暫並未詳細詢問事故發生當時的具體情況。至於李姓男空服員是否失憶，朱雄解釋指：「患者目前能夠充分進行溝通，但尚無法確認是否處於記憶喪失的階段。」

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濟州航空空難︱倖存者或全身癱瘓

傷勢部分，院方透露，李男因頸椎固定，目前無法活動脖子，但能夠清楚辨識時間、地點與人物，意識狀態穩定並可以進行基本溝通，但其胸椎第9、10節骨折，肩胛骨與肋骨共5處骨折，並伴有額頭與頭皮撕裂傷，目前正在加護病房接受治療。

朱雄指出，李男的神經損傷或致全身癱瘓等後遺症，院方正在密切觀察全力搶治，並計劃於未來安排心理治療，協助他應對可能的創傷後壓力症候群。

另一名25歲具姓女性空服員傷勢較輕，主要集中在頭部與腳踝，目前在首爾峨山醫院接受治療，醫療人員僅表示她目前並無任何生命危險。

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