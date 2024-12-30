卡特去世︱美國前總統卡特去世享年100歲　拜登特朗普致哀讚揚偉大成就

▲ 美國前總統卡特於美國東岸時間12月29日下午，在喬治亞州的家中離世，享壽100歲。（AFP圖片）

【美國前總統/諾貝爾和平獎/卡特】美國前總統卡特（Jimmy Carter）於美國東岸時間12月29日下午，在喬治亞州的家中離世，享壽100歲。卡特不僅是美國歷史上最長壽的總統，也因其在人道主義、人權倡導的貢獻，深受世人敬重，曾獲頒發諾貝爾和平獎。

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卡特去世︱美國前總統卡特去世享年100歲

對於卡特的離世，美國政壇領袖逐一致哀，現任總統拜登及夫人形容卡特，是讓美國和世界失去一位非凡領袖、政治家和人道主義者，同時，為紀念卡特，拜登下令在華盛頓特區為其舉行國葬。

候任總統特朗普與夫人向卡特的家屬致以慰問，又表示卡特擔任總統時面對的挑戰，是國家正值關鍵時刻出現，

他積極改善國民的生活，我們都欠他一份感激。

前總統奧巴馬憶述他與卡特見面的情景，對方會身體力行做事，「他教會我們如何過一種優雅、尊嚴、正義和奉獻的生活」。前總統小布殊表示，卡特忠於他的家庭、社區和國家，為創造一個更美好的世界所做的努力，並沒有隨着總統任期結束而結束，他的工作激勵無數美國人。

另一位前總統克林頓跟夫人、前國務卿希拉里發文悼念，「對卡特漫長而美好的一生表示感謝，他一生都在為他人服務，直到生命的最後一刻，為建立一個更美好、更公平的世界而不懈努力。

卡特去世︱卡特為花生農夫出身

卡特於1924年在佐治亞州出生，父親是花生農夫，他繼承家族的農場生意，直至1960年代，卡特開始從政，由佐治亞州參議員做起，1970年當選州長。6年後作風親民的卡特，代表民主黨以「相信我」（Trust Me）的旗號成功爭取選民支持，力壓當時爭取連任的福特，於1977年至1981年出任美國第39任總統。他於1980年爭取連任時，不敵共和黨的列根。

卡特竟任總統期間，為中美兩國正式建立外交關係，亦促成埃及與以色列，簽訂在中東和平進程中具重要意義的《大衛營協議》，當時為中東帶來穩定。不過他在任期內，因美國經濟衰退、伊朗人質危機等風波，不斷讓他受到挑戰及評撃，卸任時的支持率偏低。

卡特卸任後一直致力於人道主義事業，2002年他為和平解決國際衝突，推動民主與人權，促進經濟及社會發展作出極大努力，重新贏得廣泛的尊重，並因此獲頒諾貝爾和平獎。

▲ 卡特在1980年就任美國總統期間發表講話。（AFP圖片）

卡特去世︱近年飽受健康問題困擾

卡特育有4名子女、11名孫子女及14名曾孫子女，他的妻子Rosalynn Carter於去年11月辭世，享年96歲，他們夫妻度過77年的婚姻。卡特於今年10月剛慶祝其百歲生日，並在剛完結的2024美國總統大選中投票。

卡特近年健康轉差，2015年發現腦部患癌，2019年先後因多次跌倒導致髖骨骨折、面部縫針、盆骨輕微骨折進出醫院，同年更需接受腦部減壓手術，處理跌倒引致的腦出血。同時，他亦被惡性黑色素瘤困擾，有報道指已擴散到肝臟及大腦，他曾發表聲明指，會停止治療，在家中與家人共度餘下時間，接受善終關懷照料。

▲ 卡特因在人道主義、人權倡導的貢獻，深受世人敬重，曾獲頒發諾貝爾和平獎。（AFP圖片）

對於卡特的離世，由他創立的卡特中心證實消息，並發表聲明指，悼念這位致力於推動民主與人權的先驅，他的離世標誌著一個時代的結束，他的遺產將繼續激勵世人。卡特兒子Chip Carter表示，

我的父親不僅是我的英雄，也是所有熱愛和平、人權和無私之愛的人的英雄。他的信念讓世界成為我們的家庭，我們感謝大家以延續這些信念，來紀念他的生命。

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