比較香港和深圳，為何有些家長更願意讓孩子在深圳讀 IB/DSE？

相同的課程及師資，不同文化和環境，香港與深圳，您將如何做出選擇？

近年來，深圳前海一直積極推動深港教育融合發展，以協助香港人更好地融入國家發展大局。深圳前海哈羅港人子弟學校作為前海政府關注的重要計劃之一，在2023年9月正式開校。該校創新地對接香港課程，實行學分互認，以方便香港學生在前海就讀，從而有力地支持前海建設「港人無差異化」的發展環境，進一步促進粵港澳青年的廣泛交流、全面互動和深度融合。

作為深圳前海首家也是唯一一家港人子弟學校，深圳前海哈羅港人子弟學校（以下簡稱「哈羅港人」）在辦學和引進香港專業人才（特別指香港教師）方面得到當地政府的全力支持。該校坐落在深圳市前海深港現代服務業合作區，距離口岸僅15分鐘車程（距離香港哈羅僅30分鐘車程），秉承英國哈羅學校的教育理念，延續其優良傳統。此外，該校為四年級及以上的學生提供寄宿教育。（如欲了解更多資訊，請點擊報名連結 https://www.harrowhkcsshenzhen.cn/zh/event-cn/）

學校提供香港課程以及 IB/DSE 升學路徑，無論香港升學或海外升學都可兼顧，提供更靈活多元的升學方向。配合大灣區的優勢資源，學校致力於培育全方位人才，特別是在 STEAM 科創方面。語言教學以英語為母語的外籍教師擔任重要角色，此外，學校亦努力培養精通兩文三語（英語、普通話、粵語）等方面的卓越人才。

許多家長在 IB/DSE 課程體系中猶豫不決，是選擇香港還是深圳，而哈羅港人是已知的內地 DSE 學校中師資資歷最為優秀的學校之一。學校特別聘請了約72%持有香港或海外教師資格證的教師，使得學生在深圳也能享受到香港教學質量。此外，學校的教師團隊中，90%的教職員持有碩士或博士學位，高階領導團隊的平均教齡為23年，教師團隊的平均教齡為10年，80%的教職員精通中英雙語。語言教學以英語為母語的外籍教師擔任英語教學的主要角色。優秀的師資在一定程度上也能保證出色的教學，哈羅港人的家長和學生對此讚不絕口。

相較於極少提供宿舍的香港學校，哈羅港人允許小學四年級以上的學生申請住宿。值得一提的是，學校為初高年級的學生精心設計了多樣化的宿舍選項，包括單人房、雙人房，甚至三人房，以滿足不同學生的住宿偏好和需求。

▲ 學校宿舍雙人房

除了優越的宿舍條件，學校的其他設施也值得一提。幼教部和中小學部是分開的，幼教部擁有獨立的教學空間，包括專用教室、美術室、音樂室、圖書館和食堂等。每個教室都很寬敞，設備豐富，還有兩個設備完善的戶外活動場地。

▲ 學校設施齊全，上圖為學校大禮堂，下圖為學校教室。

學校將於2025年1月4日在 AISL 哈羅集團總部舉辦首場校長簡介會為25年9月及之後入讀的香港學生及家長提供入學資訊。創校校長陳岡博士於簡介會上將為大家介紹哈羅港人如何融合哈羅英國的核心價值觀﹑純正英國寄宿管理及透過 IB（或 DSE）課程體系，為您的孩子鋪就一條通往全球頂尖學府之路。

▲ 創校校長陳岡博士

學校將於1月11日在深圳校區開放參觀，家長可以選擇從深圳灣口岸乘坐接駁巴士到達，亦可駕車前往，校園提供免費泊車位。到訪的家長和學生可以體驗學校廣闊的校園（總樓面積77,315平方米）及設施（包括宿舍部）並可即場向校方查詢入學安排。如有意親臨參觀的家長，請點擊下方報名連結，報名成功後將有專人與您聯繫。

https://www.harrowhkcsshenzhen.cn/zh/event-cn/

(特約)