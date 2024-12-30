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韓國空難丨濟州航空空難179死「家族三代9人」外遊遇死劫　原定回國辦壽宴　最細乘客僅3歲

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

【韓國空難/濟州航空空難/三代9口/罹難】南韓濟州航空一架由曼谷回韓國的航班昨日(29日)發生墜機事故，機上179名乘客證實罹難，僅2名機組人員倖存。據了解，死者年齡由3歲至78歲，不少家庭是趁年尾外遊，當中甚至有3代同堂，家族9人全數罹難。

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綜合韓國傳媒報導，事故中不少罹難家庭本來是趁著聖誕假期外遊，其中更有3代同堂家庭，機上一名78歲男死者與機上的子女孫子，共9人原本於泰國曼谷外遊後，便回國慶祝老人的80歲大壽（韓國虛歲），豈料卻乘搭了涉事的死亡客機，3代人全數罹難，原定回國辦壽宴（虛歲是80歲），令人不勝唏噓。

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除此之外，有在機場等候消息的死者兒子金男亦向傳媒悲痛表示其50歲患癌母親亦是機上乘客之一，過去一年因胃癌一直與病魔戰鬥，好不容易今年11月被診斷為痊癒，才會有與友人報聖誕團外遊放鬆的打算，卻因此反提早結束人生的旅程。他又指出事前，母親更曾發訊息問家常，沒想到竟成為最後人生留言。

據悉，機上亦有8名公務員罹難，他們均是彼此相識，當中有5人已經退休，3人即將退休，由於感情深厚，故才會同遊出行，未想會因此遭遇死劫。事發後，有官員曾親自前往現場，以確認這些公務員的生死狀況。

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據韓媒引述政府消息指，機上的175名乘客，包括82男93女，大多數遇難者為40歲以上，50多歲的乘客最多（40人），其次是60多歲（39人）、40多歲（32人）、70多歲（24人）。其中最年長的是一名78歲男子，最年幼僅3歲。

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