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濟州航空空難｜22歲泰國女大生赴韓探母搭上死亡航班　母機場接機聞噩耗：女兒說來看我

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

濟州航空空難釀179死，22歲泰國女大生赴韓探母搭上死亡航班，母聞噩耗崩潰：女兒說來看我！

【濟州航空空難/JEJU Air】韓國濟州航空一架從泰國曼谷飛往務安機場降落時撞上圍欄外牆發生爆炸起火，造成機上181人中僅2名空服員生還，179人不幸遇難，其中一名泰國女大生Chaue Sirithon飛來韓國探望媽媽，不幸搭上死亡班機，機場接機的媽媽得知女兒噩耗當場崩潰。

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濟州航空空難｜機上僅2名泰國乘客

綜合韓媒報道，從曼谷飛往務安的濟州航空班機，機型為波音737-800。事發時，飛機在降落務安國際機場的過程中疑因遭遇鳥擊導致偏離跑道，並撞上機場外牆後起火燃燒。此次事故班機乘客179人都是韓國人，機上只有兩名泰國乘客，分別是22歲的Chaue Sirithon和45歲的Doungmanee Jongluk。

濟州航空空難｜22歲女大生探望居韓母親

22歲的Chaue Sirithon是泰國曼谷一所大學的學生，此次搭乘航班前往韓國探望在當地生活的母親。不料，飛機失事導致母女再也無法團聚。當時，她的母親正在機場等待接機，得知噩耗後當場崩潰，場面令人心碎。

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濟州航空空難｜45歲人妻回鄉探親

另一位泰國籍罹難者45歲的Doungmanee Jongluk，是一名與韓國丈夫結婚並定居在全羅南道羅州的女性。Doungmanee每年都會返回泰國探望親人，本月初與丈夫一同前往泰國，隨後丈夫先返回韓國，而她原計劃於29日乘坐事發航班回家，卻不幸遇難。目前，泰國駐韓官員已與Doungmanee的家屬取得聯繫，協助處理相關事宜。

泰國總理貝東丹·西那瓦（Paetongtarn Shinawatra）在得知消息後，通過社交媒體表達對空難遇難者的哀悼。他同時指示泰國外交部密切關注事件進展，並向罹難者家屬提供必要支持和協助。

有泰國網民於threads及Facebook「World Forum」討論區帖文，哀悼遇難的兩名泰國乘客，一眾網民紛紛留言表示悲痛。

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