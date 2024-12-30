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濟州航空空難丨常見飛行期間事故（一）　機師史丹：機師飛行中暈倒

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撰文： 機師史丹

發布時間： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

南韓濟州航空一架由曼谷回韓國的航班昨日(29日)發生墜機事故，機上179名乘客證實罹難，僅2名機組人員倖存。
不同的飛機意外，過去時有發生，機師史丹在「經濟日報」專欄提及過不同的事故。

機師飛行中暈倒

近月，有一班土耳其航空由西雅圖去伊斯坦堡的飛機，機長中途突然失去知覺，副機長把飛機緊急降落於紐約機場，惟機長已返魂乏術。

機師在飛行中途暈倒或死亡，時有發生，可能飛行工作日夜顛倒，休息時間不正常，若身體狀況不太好，深夜在空中突然要起身開工，對身體的負荷很大，故久不久都會有機師在工作時暈倒。

我們通常會把機師不能正常工作的情況，稱為Incapacitated，但這不一定是暈倒或死亡，有時身體不適或連自己都不察覺，但對別人的提問無反應，或不能解讀外界資訊，神情呆滯，就代表那個人已不能正常完成飛行工作。

這個時候就需要另一位機師擔起機艙內的所有工作，包括照顧出事的機師，控制飛機，聯絡其他人協助等，視乎出事機師的情況，有時可能需要緊急降落中途的機場，送病者到醫院治療。

原文刊於經濟日報

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