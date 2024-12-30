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濟州航空空難丨常見飛行期間事故（二） 機師史丹：引擎着火嚴重嗎？

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撰文： 機師史丹

發布時間： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

南韓濟州航空一架由曼谷回韓國的航班昨日(29日)發生墜機事故，機上179名乘客證實罹難，僅2名機組人員倖存。
不同的飛機意外，過去時有發生，機師史丹在「經濟日報」專欄提及過不同的事故。

引擎着火嚴重嗎？

近來開工時，都會有空服跟史丹說，之前公司發生的引擎着火事件，他們都很擔心同樣的事件會發生在自己的航班上。

史丹很明白大家的心情，但這些憂慮大都是來自對飛機的不了解。首先，要知道那次的引擎着火，是因為油管耗損而引起的，而公司已經為全綫使用該引擎的飛機作出檢查，當發現有同樣耗損的零件時，便立即維修，所以因同樣理由而着火的機會是非常低的。

另一方面，講到引擎起火，主要有兩大種，內在或外在的火，內在是指引擎燃燒室內的起火，由於燃燒室本身就是燃燒油的地方，所以就算着火對引擎的傷害都不算很大。而另一種外在的火，是燃燒室之外着火，引擎燃燒室外有很多不同的部件運作，包括電、氣壓、液壓、潤滑油、燃油的零件，液壓油和潤滑油去了高溫的地方可以着火，燃油就當然不在下話，只要任何東西去了不應該去的地方，都可能引起火警。

這類外在的火警對引擎傷害很大，因為如沒有及時去處理，火勢可以一直蔓延開去，燒壞更多不同的系統，所以，若引擎着火，機師們必須進行緊急程序，包括斷電、斷油、斷氣壓、斷液壓，把引擎關掉，如果火還在燒的話，引擎都有滅火系統，把滅火劑噴進引擎內去救火，通常飛機引擎都有兩個滅火劑去救火，如果能救熄火警當然最好，就算不能救熄，只要跟足程序去做，引擎着火也不會造成重大的危險性，飛機在合理的時間內找地方降落就可以了。

總括來講，引擎火警不是想像中那麼嚴重，只要機師們正確處理，飛行時還是非常安全的。

原文刊於經濟日報

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