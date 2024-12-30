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趙薇離婚｜傳趙薇前夫出軌「家庭教師」　疑早已與小三生子另組家庭

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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傳趙薇前夫出軌「家庭教師」，疑早已與小三生子另組家庭。

【趙薇 / 趙薇離婚 / 黃有龍】內地女星趙薇28日在微博發文宣布與前夫黃有龍已離婚多年，隨後便有博主爆料稱黃有龍疑似「出軌家庭教師」，且早已與其生子另組家庭。

雖然趙薇與黃有龍暫未否認或承認此傳聞，但該博主沒有明確證據。

趙薇離婚︱趙薇自爆離婚多年　與黃有龍婚變早有跡可尋

趙薇離婚｜前夫疑出軌「家庭教師」

擁有10萬粉絲的博主「踏浪之帆」於趙薇宣布離婚後於微博發帖，感謝網民為趙薇發聲，隨後列出2人離婚時間線：「2019年趙薇就已經和前夫黃先生分居且在申請離婚了。」

博主續聲稱：「可是黃先生在境外拖延日程避不簽字，2020年又因為疫情繼續耽誤，2021年出事後，黃先生才簽字同意離婚」，後又爆料稱「黃先生已經在境外重組家庭」。

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趙薇離婚｜網民爆料：已生子另組家庭

該篇帖文發布後引起熱議，有網民留言表示，「前夫在婚姻期間出軌家庭教師，然後就一直在走離婚程序」，更透露稱黃有龍已與該名女子再婚，且育有孩子。

但博主沒有舉出任何有力證據，不過同時趙薇與黃有龍未對此傳聞作出回應。

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