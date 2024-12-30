韓國空難｜濟州航空空難179死　2名倖存者傷勢曝光　33歲空少恐「全身癱瘓」

▲ 濟州航空空難179死，2名倖存者傷勢曝光，33歲空少恐「全身癱瘓」。

【濟州航空空難／韓國空難／空少/倖存者】南韓濟州航空（Jeju Air）一架載有181人的波音737-800型號客機，在從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安時疑受到鳥擊，失事釀成179人罹難，僅得兩名空中服務員獲救。其中33歲倖存空少恐「全身癱瘓」。

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濟州航空空難｜倖存者33歲空少疑失憶

綜合韓媒報道，昨日（29日）濟州航空7C2216客機墜毀，僅機尾2名33歲李姓空少及25歲空姐倖存，務安消防部門發聲明指，客機幾乎全毀，「只有機尾還能勉強看出一些形狀，機身其餘部分幾乎無法辨識」，目前搜尋與辨識死者身份的工作非常困難，尋找與處理遺體需要一些時間。

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據報道，33歲李姓空少原先被送往木浦韓國醫院，昨日下午轉院至梨花女子大學首爾醫院治療。被送往木浦韓醫院時空少仍有意識，當醫生詢問他身體狀況，他反問「發生了什麽事？我怎麼會在這裡？」似乎對空難過程沒有記憶。

救援人員表示，他們主要集中搶救機尾的人，李姓空少負責的正是機尾客艙服務。空少指，記得自己在客機即將抵達機場時坐下並繫好安全帶，以為客機已經降落，後來的事情全都不記得。

梨花女子大學首爾醫院院長朱雄（譯音）昨晚召開記者會說明空少傷勢，他指，考慮到其心理創傷以及恢復不利等因素，未對其詳細詢問事故情況。至於患者有無失憶症狀，院長表示，「目前與他的溝通完全沒有問題」，但尚無法判斷是否失憶。不過他說空少告訴他：「當我醒來，我意識到獲救了。」

濟州航空空難｜空少恐全身癱瘓

目前李姓空少沒有明顯腦震盪情形，但醫療團隊還要進行核磁共振檢查，診斷是否有腦部損傷。關於空少的外傷，院長表示他全身有5處骨折，包括2塊胸椎、1根左肩胛及2根左肋骨，但由於患者有頸神經腫脹及神經退化症狀，研判後續可能會出現全身癱瘓等後遺症。此外，空少頭皮上有7厘米傷口，不過頭骨內部沒有出血或腫脹問題。

目前患者正接受重症監護，另外也將安排精神科進行心理治療。院長表示，李姓空少至少需要住院2周，骨頭需要數周時間才能完全癒合。

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濟州航空空難｜倖存者25歲空姐回憶事故

另一名生還的是25歲具姓(구，音譯)女子，她獲救後被送至木浦中央醫院治療，其後轉送至首爾峨山醫院。她的腳踝和頭部受傷，但目前沒有生命危險。她憶述，客機失事前，見到一個引擎冒煙並爆炸。

韓媒報道指，兩名生還者當時都坐在客機後方的緊急出口旁，客機撞牆後機尾部分脫落，他們因此獲救。

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