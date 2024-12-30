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濟州航空空難丨常見飛行期間事故（三） 機師史丹：解讀飛機急降謎團

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撰文： 機師史丹

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

南韓濟州航空一架由曼谷回韓國的航班昨日(29日)發生墜機事故，機上179名乘客證實罹難，僅2名機組人員倖存。
不同的飛機意外，過去時有發生，機師史丹在「經濟日報」專欄提及過不同的事故。

飛機急降謎團 

提及過新加坡航空遇強烈氣流的意外，當中有人死傷，據外媒報道，飛機在三分鐘內急降六千呎，史丹甫聽即歎了一口氣，街外人聽到三分鐘急降六千呎，好像很恐怖，且讓史丹以機師身份說明一下，三分鐘內下降六千呎，即是每分鐘下降二千呎，根本一點都不急，這個下降速度可說是普通到不得了。史丹平常下降速度都有每分鐘三兩千呎，故勿看報道講得很誇張便覺得很嚴重。

那班機的意外，不是那六千呎下降造成的，飛機在很強的亂流中都是十分安全的，大家可以見到飛機在降落後都無損壞，內部機艙的損壞是由拋上天花的人或物件造成，物件很難避免，但如果乘客全程都扣好安全帶，飛機遇甚麼亂流也不用怕。另一方面，星航宣布更改政策，如果在安全帶燈號亮起時，會停止所有餐飲服務，並要求機組人員返回座位及繫上安全帶。

雖然以安全性來說，這是一個最安全的方法，但史丹覺得這個政策並不實際，尤其是經過日本或太平洋的航班。因為這些航班都會經過jet stream（噴射氣流），整過機程可能有大半時間都有不穩定氣流，很多時候都需要把安全帶燈號亮起好幾個小時以上，間接把空服員可用作服務乘客的時間大減，到時必惹來大批乘客不滿，投訴得不到他們心目中應有的服務。

這不是史丹的估計，而是真的有發生過，史丹試過有一班日本機全程都顛簸不斷，飛機全程都亮起安全帶燈號，空服員不能推車賣免稅品，降落後有兩個日本人因為無法買得免稅品大為不滿而拒絕落機，最後要報警把他們帶走，試想在星航新政策下，這些事件可能每天都發生，到時又是前?的員工受苦。因此，航空公司制定新政策時，必須在可行性和安全性上取得平衡，避免盲目追求過度的安全而影響整個航班的運作。
 

原文刊於經濟日報

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