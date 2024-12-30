濟州航空空難︱單親媽媽抗癌1年初好轉旅行命喪濟州航空　子女接機聞噩耗崩潰：不知今後如何生活

▲ 單親媽媽抗癌1年初好轉，旅行命喪濟州航空！子女接機聞噩耗崩潰：不知今後如何生活。

【濟州航空／空難／飛機失事／抗癌媽媽／遺言】南韓濟州航空（JEJU Air）一架載有181人的客機於昨日（29日）上午發生重大空難，造成179人罹難，僅2名空服員倖存。在罹難者中，一名50歲單親媽媽抗癌1年初好轉，難得與朋友出國旅行慶祝，卻搭上「死亡班機」，留下一對年僅22歲和15歲的子女。

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綜合韓媒報導，濟州航空編號7C2216客機上共有181人，其中包括6名機組人員、173名韓國乘客和2名泰國乘客。航班由泰國曼谷起飛，在南韓時間29日上午9點03分左右於南韓全羅南道務安機場降落時，疑遭鳥擊導致無法放下起落架。客機最終以機腹著陸高速滑行後偏離跑道，撞破圍欄外牆爆炸起火，造成179人罹難，僅餘1名男性空服員和1名女性空服員奇蹟倖存獲救。

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50歲單親媽媽抗癌成功旅行慶祝 搭「死亡班機」罹難

空難發生後，務安機場候機大堂充滿了遇難者家屬的哭喊聲。其中，一家住在光州廣域市的兩兄妹，原本要接機旅行回程的母親，結果卻接到噩耗。22歲的金姓男子受訪時悲痛表示，才50歲出頭的母親在去年秋天被診斷出罹患胃癌第3期，之後接受了手術，經過一年的辛苦抗癌歷程，病情終於有所好轉。為了慶祝恢復健康，母親與朋友參加了旅行社推出的「曼谷聖誕團」，並於27日出發，計劃好好放鬆一下；怎料這趟旅程竟成為人生終點：

媽媽在接受癌症治療時非常瘦弱，那個畫面一直在我腦海中揮之不去……難得和朋友一起去玩一趟，旅行中還不時發來問候的消息，現在突然聽到這個噩耗，簡直無法相信。

最後對話曝光：濟州的橘子已經送到門口了

男子悲痛續稱，母親在大約10年前與父親離婚，獨自撫養兩兄妹；而父親則會每月會提供贍養費，但他已在2、3年前去世。兩兄妹頓時無所依靠：

我的母親是一個堅強的人，也是一位即使在困難的情況下，也能引領我們的出色母親…… 現在只剩下我和正在讀高中的15歲妹妹。我不知道今後該如何生活，我覺得我應該休學去工作，照顧妹妹。

男子又提到，在空難前一晚，媽媽還曾傳短訊告知：「媽媽認識的姐姐寄的濟州橘子，已經送到門口了」。一句簡單的家常話竟成母親永別前的最后留言，讓他相當心痛和不捨。

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南韓宣佈進入「7天國家哀悼期」

南韓政府當日晚間宣佈，即日起至2025年1月4日零時，全國進入7天哀悼期。南韓代理總統崔相穆表示，已將務安郡指定為「特別災區」，將會儘快徹查事故原因及確認每位罹難者的身份，並成立相關部門為罹難者家屬提供一切必要支持。

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