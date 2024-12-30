濟州航空空難｜兒子1家3口搭上死亡航班不再回家　老父急傳訊問候一直顯示未讀：心碎了一地

▲ 兒子一家三口搭上死亡航班，老父焦急發訊息問兒子何時回來！

【濟州航空空難/JEJU Air】濟州航空昨（29日）一架由曼谷前往韓國務安機場的航班，疑遭鳥擊，無法順利放下起落架，飛機最終撞牆爆炸起火，造成179人罹難。其中一家三口前往泰國過聖誕節，在韓國的父親得知飛機墜毀，焦急傳訊息問兒子：「你們是明天回來，不是今天對吧？」可惜訊息一直顯示未讀，最終得知兒媳孫全亡，崩潰痛哭：「心碎了一地！」

濟州航空空難｜罹難者與家屬的最後對話令人心酸

南韓一架濟州航空2216班機發生重大空難，僅2名空中服務員倖存，其餘179人全數罹難，造成無數家庭破碎，南韓政府宣佈全國哀悼7天，而事發後公開了不少罹難者與家屬的最後對話，令人倍感心酸。

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濟州航空空難｜老父焦急傳訊問兒子：明天回來對嗎？

根據南韓《京鄉新聞》整理的空難罹難者與家屬的最後對話，一名高姓老翁的兒子帶住太太和4歲兒子到曼谷度聖誕，豈料坐上死亡航班，當老翁見到墜機新聞後，急忙傳訊息給兒子：「我看到新聞了，你們是明天回來，不是今天對吧？今天從曼谷回來的那架飛機墜毀了，請盡快聯繫我。」但發出的訊息中一直顯示「未讀」標誌，整整一天都沒有消息，原來兒子一家三口永遠也不會回來了。

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濟州航空空難｜兒子旅行期間還傳來孫子影片

老翁透露，他的兒子、媳婦與4歲的孫子一家聖誕節前往曼谷旅遊，期間還傳來許多家庭照片及孫子的影片，玩得相當開心，豈料回程卻搭上死亡航班，老翁收到噩耗表現悲痛，並哽咽說：「兒子是那麽善良和體貼，我真不知道該說什麼，心碎了一地。」

另外，一名金先生的妻子和女兒，26日中午還從泰國芭達雅傳回母女倆開心與白老虎的合照，金先生也回覆她們：「玩得愉快」，妻子則回傳了：「嗯」，豈料這成為他們最後的一次對話。

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