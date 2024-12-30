‎人類偏肺病毒｜内地「人類偏肺病毒」大流行無疫苗特效藥　專家警告：勿亂用抗病毒藥【一文睇清病徵／傳播／預防方法】

【人類偏肺病毒／呼吸道病毒／流感高峰期／肺炎】内地疾管中心近日發布感監測週報中提及，內地感染人類偏肺病毒人數急升，當中以14歲及以下確診人數最多。有當地醫生表示，人類偏肺病毒暫無疫苗特效藥，警告感染後勿亂食抗病毒藥，症狀與新冠或其他流感相似，可遵從1個標準自測自己是否已中招。

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據內媒《每日經濟新聞》報道，上海市肺科醫院呼吸科副主任醫生胡洋在接受採訪時表示，人類偏肺病毒在臨床上過往屢有出現，只是以前沒有引起大眾重視。此病毒雖不如流感、新冠、支原體等呼吸道病毒常見，但目前沒有針對該病毒的疫苗和特效藥，只能靠藥物緩解症狀。胡洋呼籲，若感染人類偏肺病毒，切勿盲目使用抗病毒藥物。

人類偏肺病毒｜大多數人確診約1周自行痊癒 1類人易患重症恐致命

人類偏肺病毒一直存在，對大部分人來說感染後不會導致嚴重後果，多數人的症狀在1周左右就會自行痊癒。但對於高危人群而言，此病毒會引發嚴重的下呼吸道感染。過去臨床病例中，有3類人士屬感染高危族群，包括兒童、免疫力低人士，以及長者。上述感染後或會出現重症症狀如下：

兒童： 毛細支氣管炎或重症肺炎

毛細支氣管炎或重症肺炎 長者： 誘發肺部感染或加重哮喘

誘發肺部感染或加重哮喘 免疫力低人士：如剛接受器官移植、或造血幹細胞移植的人，感染後可能出現嚴重的肺部炎症。

胡洋強調，呼吸道病毒感染的重症主要表現是肺功能下降，導致患者攝取氧氣能力下降。若患者已出現沉默性低血氧症，意味著肺部已經受到了嚴重感染，而出現以下症狀須留意：

患者如果感染病毒後，常規時間內沒有出現症狀減輕、緩解，甚至是出現了 呼吸困難、胸悶等症狀 ，就需要引起注意。

人類偏肺病毒｜症狀與流感新冠相似 容易混淆

胡洋續指，人類偏肺病毒感染的潛伏期一般為3至6天，普遍容易受感染，惟感染後症狀的嚴重程度因人而異。感染後會出現不同呼吸道病毒症狀，症狀與新冠病毒和流感等其他上呼吸道病毒感染相似，會出現以下症狀， 初期呼吸道症狀不太明顯，到中後期才集中出現，而全身的症狀不太會出現或較為輕微 ：

全身症狀： 高燒、痠痛、乏力

高燒、痠痛、乏力 呼吸道症狀：咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏、流鼻涕

人類偏肺病毒｜1標準判斷是否中招

胡洋指出，若感染後出現全身難受，體力無法支撐上班工作，恐怕是全身性呼吸道病毒感染。但如果只出現呼吸道症狀，不影響工作，就屬於普通呼吸道病毒感染。他補充，感染流感通常會發高燒，而人類偏肺病毒只會以低燒形式發病。

據了解，人類偏肺病毒（HMPV）是一種會引發急性呼吸道感染的常見病毒。與流感等傳統呼吸道感染病毒相比，人偏肺病毒發現的時間較晚。但血清學研究表明它已在人類中存在60多年，且在世界各地均有分佈。

人類偏肺病毒｜2大傳播途徑 宜保持個人衛生預防

台灣毒物教授招名威早前在Facebook專頁發文，提醒人類偏肺病毒是通過直接接觸患者分泌物或與患者密切接觸傳播，最常見的傳播途徑為飛沫傳播和接觸傳播。尤其是照顧者在接觸了患者咳嗽和打噴嚏排出的分泌物或與患肢肢體接觸後，如握手，以及觸碰帶有病毒的物體或表面後，再拭眼、鼻等黏膜，會增加感染機會。

人類偏肺病毒｜本港春末及夏季較為常見

據本港衞生署衞生防護中心資料，人類偏肺病毒感染在全年任何時間皆會發生，於本港春末及夏季較為常見。患者通常病徵輕微並會自行痊癒，嚴重感染亦可引致支氣管炎或肺炎，主要病徵包括：

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