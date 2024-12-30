  • 19°C
香港時間：20241230日 (一) 12:38

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

魷魚遊戲2｜聯乘CASETiFY手機套即日上架　推驚慄木頭人娃娃Young-hee 2合1充電座

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

整個系列亮點是Young-hee 2合1充電座。（售價待定/圖片品牌提供）

手機用品品牌CASETiFY動作多多，繼剛推大熱Chiikawa系列後，適逢《魷魚遊戲2》於12月16日Netrflix播出，又立即推《魷魚遊戲2》手機周邊產品，如此懂得把握商機，難怪不少人都用上品牌的手機殼以示與時尚緊貼同步。

今次《魷魚遊戲2》系列靈感來自新季緊張又刺激的遊戲主題，巧妙融入劇集中具有象徵意義的「圓形」、「三角形」和「正方形」符號和驚嘆號。當然亦不會少了Young-hee手機玩偶掛件及搭配的印花手機殼，生動呈現劇中最具代表性且令人不寒而慄的木頭人娃娃。

而當中的焦點產品一定是將實用性與劇中經典設計元素完美結合的Young-hee 2合1充電座，同時為電話和耳機充滿電量，放在床頭日夜提醒你準備迎接即將來臨的考驗。此外，聯乘系列更融入遊戲中象徵玩家身分的3位數字編號及不同類型遊戲，呈現出遊戲詭異且懸疑的美學風格。

點擊圖片放大
+4
+3

一如以往，整個系列亦推出多款電子配件，例如三角形與正方形標誌性圖案的Squid Game手機掛繩、AirPods及AirPods Pro保護殼、Apple Watch錶帶、iPad保護殼、MacBook保護殼和多款MagSafe兼容電子配件等，雖然暫時有不少人對第二季的頭7集持觀望態度，但應該好戲在後頭，其他與劇集相關的周邊產品應該陸續出現。

產品查詢：3480 3191

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

時尚速報｜CASETiFY首次夥拍人氣Chiikawa　12月27日專門店+網店同步上架
12:55 2024/12/23
時尚速報｜CASETiFY首次夥拍人氣Chiikawa　12月27日專門店+網店同步上架
時尚速報｜陳冠希旗下品牌CLOT夥拍adidas　合作首推Superstar版「變種」皮鞋
13:02 2024/12/18
時尚速報｜陳冠希旗下品牌CLOT夥拍adidas　合作首推Superstar版「變種」皮鞋
一箱情緣｜孔劉新劇評價呈兩極　女角徐玄振獲手袋品牌Delvaux加持
17:28 2024/12/17
一箱情緣｜孔劉新劇評價呈兩極　女角徐玄振獲手袋品牌Delvaux加持

你可能感興趣

時尚速報｜CASETiFY首次夥拍人氣Chiikawa　12月27日專門店+網店同步上架
12:55 2024/12/23
時尚速報｜CASETiFY首次夥拍人氣Chiikawa　12月27日專門店+網店同步上架
時尚速報｜陳冠希旗下品牌CLOT夥拍adidas　合作首推Superstar版「變種」皮鞋
13:02 2024/12/18
時尚速報｜陳冠希旗下品牌CLOT夥拍adidas　合作首推Superstar版「變種」皮鞋
一箱情緣｜孔劉新劇評價呈兩極　女角徐玄振獲手袋品牌Delvaux加持
17:28 2024/12/17
一箱情緣｜孔劉新劇評價呈兩極　女角徐玄振獲手袋品牌Delvaux加持
消費種類 Samsung iPhone Apple Netflix 魷魚遊戲

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月30日 時間12:05）
深圳Loft｜港漂花$4500深圳租屋度周末　2人享近800呎空間感慨：無窮快樂
深圳Loft｜港漂花$4500深圳租屋度周末　2人享近800呎空間感慨：無窮快樂
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓
居屋裝修｜港媽$22萬裝修600呎居屋　來回深圳20次訂造傢俬平香港一半
居屋裝修｜港媽$22萬裝修600呎居屋　來回深圳20次訂造傢俬平香港一半
濟州航空空難｜乘客最後訊息曝光　向家屬無奈驚喊：我應該講遺言嗎
濟州航空空難｜乘客最後訊息曝光　向家屬無奈驚喊：我應該講遺言嗎