魷魚遊戲2｜聯乘CASETiFY手機殼即日上架　推驚慄木頭人娃娃Young-hee 2合1充電座

▲ 整個系列亮點是Young-hee 2合1充電座。（售價待定/圖片品牌提供）

手機用品品牌CASETiFY動作多多，繼剛推大熱Chiikawa系列後，適逢《魷魚遊戲2》於12月26日Netflix播出，又立即推《魷魚遊戲2》手機周邊產品，如此懂得把握商機，難怪不少人都用上品牌的手機殼以示與時尚緊貼同步。

今次《魷魚遊戲2》系列靈感來自新季緊張又刺激的遊戲主題，巧妙融入劇集中具有象徵意義的「圓形」、「三角形」和「正方形」符號和驚嘆號。當然亦不會少了Young-hee手機玩偶掛件及搭配的印花手機殼，生動呈現劇中最具代表性且令人不寒而慄的木頭人娃娃。

而當中的焦點產品一定是將實用性與劇中經典設計元素完美結合的Young-hee 2合1充電座，同時為電話和耳機充滿電量，放在床頭日夜提醒你準備迎接即將來臨的考驗。此外，聯乘系列更融入遊戲中象徵玩家身分的3位數字編號及不同類型遊戲，呈現出遊戲詭異且懸疑的美學風格。

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一如以往，整個系列亦推出多款電子配件，例如三角形與正方形標誌性圖案的Squid Game手機掛繩、AirPods及AirPods Pro保護殼、Apple Watch錶帶、iPad保護殼、MacBook保護殼和多款MagSafe兼容電子配件等，雖然暫時有不少人對第二季的頭7集持觀望態度，但應該好戲在後頭，其他與劇集相關的周邊產品應該陸續出現。

產品查詢：3480 3191

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