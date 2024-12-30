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飛機安全位置｜飛機坐邊個位最安全？　專家教1招自保增存活率

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

飛機坐邊個位最安全？專家教1招自保增存活率。

韓國濟州航空一架客機降落務安機場時撞上圍欄外牆起火，機上181人中，僅2名坐在機尾的機組人員生還。事故發生後，「飛機最安全座位」成為討論話題，過去曾有研究分析空難數據，得出較安全的位置，並傳授一些增加保命率及逃生機會的貼士。

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濟州航空空難｜搭飛機安全要坐機尾？

TOPick曾訪問從事機場業務分析及航空研究工作，擁有英國私人飛機駕駛牌照的航空達人藍一樂，他指，有研究表示，機尾是較安全，亦解釋飛機黑盒為何一定裝在機尾。

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另外，美國科普雜誌Popular Mechanics在2007年亦有相關研究，分析1971年以來的空難，結果發現後方（在飛機機翼後方）的位置是最安全的，存活率是69%，機翼兩側位置存活率是56%，前方的存活率僅49%。

濟州航空空難｜機翼較危險？

藍一樂指，如果要選一個位置，近機翼的位置較危險，因為燃油裝在機翼及機肚的位置，如果機翼撞到跑道，機翼會爆炸，坐在中間位置較危險。

但藍亦補充，他覺得坐哪裏都無分別，因為要看空難怎樣發生，如在三萬幾呎空中解體，坐哪裏都無分別。

濟州航空空難｜坐近緊急出口有着數

雖然說機翼有可能因近燃油而較危險，不過《USA Today》引述英國格林威治大學的研究結果指出，客機的緊急出口附近前後五排的座位逃生機率最大。走道座位存活率（64%）又比窗邊位置（58%）高。

所以不管坐在哪裡，至少都要記得逃生出口的位置。

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上述說法都是學者的研究，不過飛機生產商未必盡然同意，波音發言人曾向傳媒表示，每個位置都一樣安全。

濟州航空空難｜逃生時須留意甚麼細節？

除了安全指引外，使用橡膠逃生梯前，如穿高跟鞋，就要脫掉它，及不要拿行李。藍一樂亦指出「黃金90秒」法則，如不能在 90 秒內逃離災場或救援車不能在 90 秒內抵達，傷亡人數會急升。

濟州航空空難｜學者公開2大較安全位置

根據《華爾街日報》報道，安柏瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University）的副教授Anthony Brickhouse接受訪問時直指，「飛機上確實沒有最安全的座位」，不過他仍分享兩個 「較安全」的位置，可以讓乘客增加意外中的存活率。

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濟州航空空難｜上機時做1事自保增存活率

此外，英國克蘭菲爾德大學（Cranfield University）運輸系統學科的主任教授Graham Braithwaite更傳授一個貼士給大眾，他建議每次上飛機時，可以習慣性地數算一下，自己的座位距離出口有多少行。

Graham引用了1985發生的一個例子作出解釋，當時在英國曼徹斯特機場有一架英國空旅航空（British Airtours）飛機著火，最後一名成功逃生的乘客受訪時說，他習慣性地數一數距離出口的座位數目，這樣就算在濃煙瀰漫或情況混亂之時，也能有效地逃離機艙。

延伸閱讀：搭飛機勿穿6種衣服

親子遊注意｜搭飛機勿穿6種衣服　專家警告：穿1種褲嚴重可致命

去旅行有不少注意事項，搭飛機的穿搭也是一大學問。近有英國傳媒報道，有專家公開乘搭飛機的6大NG衣著，穿錯隨時危害身體健康，甚至構成生命危險，各位家長帶小朋友出遊時記得留意！

點擊下圖瀏覽搭飛機6大衣著禁忌：

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