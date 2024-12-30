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濟州航空空難｜航空工程師：3起落架同時卡住屬不尋常　暫未看到與鳥擊有直接關係

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發布時間： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

航空工程師指，3起落架同時卡住屬不尋常。

【濟州航空 / 南韓 / 空難】濟州航空（Jeju Air）一輛從泰國曼谷出發的航班，昨日（29日）降落時衝出跑道，客機斷成兩截起火，機體大部分被燒毀，機上其餘179人罹難。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年今日（30日）在電台節目表示，起落架未能正常放下與鳥擊未必有直接關係。

濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓

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濟州航空空難｜事件屬不尋常

詹永年指，3個起落架同時卡住屬不尋常，他解釋，涉事的波音737-800靠液壓系統控制起落架的開合，即使全數液壓系統故障，機師可在駕駛艙透過後備系統，揭開底板手動為起落架解鎖，一分鐘內就可啟動，拉動手柄放下起落架。

詹永年又指，須分析黑盒數據、駕駛艙通話記錄器後才能進一步判斷意外成因，相信飛機降落速度、著陸點及天氣狀況等亦是調查方向。據現時所見的片段及相片推斷，暫時看不到鳥擊與起落架無法放下或液壓系統有嚴重損壞有直接關係。

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