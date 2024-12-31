2025除夕跨年︱玄學家傳授3招跨年開運法　用簡易1物催旺財運/桃花/健康

▲ 玄學家分享4大跨年開運法，即睇詳情！

【蛇年開運/跨年倒數】2025年將至，新的一年大家當然會想順順利利，有玄學家就分享了跨年3大開運法，包括財運、桃花和健康！即睇詳情！

2025除夕跨年︱玄學家分享4大跨年開運法

台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，分享財運、桃花和健康4大跨年開運轉運大法。

2025除夕跨年︱1.開財運大法

在跨年當天準備$2025，代表2025年，跨年倒數時手拿著準備好的錢，並冥想鈔票掉滿地，就能在2025年大發八方財。

2025除夕跨年︱2.愛情桃花轉運法

在跨年前準備一張青色的紙，在色紙裡畫一個圓，在跨年倒數時，握著圓圈色紙，再冥想一大堆玫瑰花。小孟老師指蛇年又稱為小龍年，小龍爲青綠色，所以青色為蛇年開運色，而圓則代表正緣，因此可以找到正緣。

2025除夕跨年︱3.健康轉運法

準備一罐礦泉水，並綁上一條白線代表純白潔淨之水，跨年倒數時握著礦泉水，冥想天使前來，就能得到大天使拉斐爾的加持，之後再喝下就能好運連連，身體得到紓緩。

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2025除夕跨年︱4.最簡單開運法

2025為蛇年，蛇的形態像細線，因此可以準備一條線綁在手上，跨年倒數時搖一下手，讓金蛇上身，全身上下充滿財氣，完成後可以將其帶在身上至3月再丟掉即可，因為中間可以跨農曆新年，有雙喜臨門的意思。

另外小孟老師提醒，若比較貪心可以財運、桃花、健康同時做，但建議做1個效果比較強。

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

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