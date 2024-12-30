濟州航空空難｜單親母抗癌成功旅行慶祝慘登死亡客機　最後訊息曝光22歲兒痛哭：會退學照顧妹妹

▲ 單親媽媽抗癌成功旅行慶祝卻慘登死亡客機，最後訊息曝光，22歲兒痛哭：會退學照顧妹妹。

【濟州航空空難】濟州航空昨日一班由泰國曼谷飛往南韓的航班發生嚴重的致命意外，飛機在降落時撞上跑道的外牆然後起火，最終機上的181名乘客只有2人生還。在罹難者中，有一名剛剛抗癌成功並出國慶祝重生的金女士，萬萬想不到喜事變白事，而她育有兩名正在讀書的兒女頓成孤兒，無人照顧，令人感到痛心。

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濟州航空空難｜母親去年患胃癌 終抗癌成功旅行慶祝

綜合韓媒報道，50歲的金女士與丈夫在十年前離婚，多年來獨自撫養一對分別22歲的兒子及15歲的女兒。據報，金女士在去年確診胃癌第三期，然後立即接受手術及其他相關的治療，經歷一年多的辛苦抗癌歷程，最終成功擊敗癌細胞。

有見身體逐漸回復健康，金女士於是相約朋友報了一個泰國旅行團，打算慶祝新生活的來臨，卻不幸登上韓國濟州航空7C-2216航班，最終逃不過死神的到來。

據指，當時航班疑似遭受鳥擊，遵致飛機無法放下起落架而撞上跑道的外牆而斷成兩截，最後起火。事件中，共有179名乘客罹難，而當中年紀最小的乘客只有3歲。

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濟州航空空難｜母親多年來獨力照顧兄妹兩人 最後信息曝光

兩兄妹原本計劃到機場開心地迎接母親的歸來，豈料卻收到如此噩耗。正在就讀大學的兒子表示，父母兩人離婚後，母親多年來一直艱辛地照顧兄妹二人成長，是家中的支柱，他指出對方是一個十分堅強的人，

即使在困難的情況下，也能引領我們的出色母親。

他憶起，母親曾發信息問他需要在泰國買什麼東西，在事發前的一晚，母親也發信息給他，「我的朋友從濟州島寄來了一些橘子給我，他們說已經送到門口了。你可以幫我處理它們嗎？」，但想不到這卻是兩人的最後對話，令他感到悲痛不已。

濟州航空空難｜揭父親早已過身：打算退學照顧妹妹

兒子續指，雖然爸爸在離婚後每個月也有支付贍養費，但在兩、三年前已過身了，所以現在只剩下兄妹兩人孤苦無依，令他感到十分徬徨，他正在想辦法怎樣繼續扶養正就讀國中的妹妹，

我覺得我應該休學，去工作照顧妹妹。

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