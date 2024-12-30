  • 20°C
香港時間：20241230日 (一) 14:27

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

濟州航空空難｜單親母抗癌成功旅行慶祝慘登死亡客機　最後訊息曝光22歲兒痛哭：會退學照顧妹妹

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 35 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

單親媽媽抗癌成功旅行慶祝卻慘登死亡客機，最後訊息曝光，22歲兒痛哭：會退學照顧妹妹。

【濟州航空空難】濟州航空昨日一班由泰國曼谷飛往南韓的航班發生嚴重的致命意外，飛機在降落時撞上跑道的外牆然後起火，最終機上的181名乘客只有2人生還。在罹難者中，有一名剛剛抗癌成功並出國慶祝重生的金女士，萬萬想不到喜事變白事，而她育有兩名正在讀書的兒女頓成孤兒，無人照顧，令人感到痛心。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
新手媽媽｜可宜憶述生產過程初見兒子被嚇倒 怕痛選剖腹產子：冇諗過順產！

濟州航空空難｜母親去年患胃癌　終抗癌成功旅行慶祝

綜合韓媒報道，50歲的金女士與丈夫在十年前離婚，多年來獨自撫養一對分別22歲的兒子及15歲的女兒。據報，金女士在去年確診胃癌第三期，然後立即接受手術及其他相關的治療，經歷一年多的辛苦抗癌歷程，最終成功擊敗癌細胞。

有見身體逐漸回復健康，金女士於是相約朋友報了一個泰國旅行團，打算慶祝新生活的來臨，卻不幸登上韓國濟州航空7C-2216航班，最終逃不過死神的到來。

據指，當時航班疑似遭受鳥擊，遵致飛機無法放下起落架而撞上跑道的外牆而斷成兩截，最後起火。事件中，共有179名乘客罹難，而當中年紀最小的乘客只有3歲。

點擊圖片放大
+5
+4

濟州航空空難｜母親多年來獨力照顧兄妹兩人　最後信息曝光

兩兄妹原本計劃到機場開心地迎接母親的歸來，豈料卻收到如此噩耗。正在就讀大學的兒子表示，父母兩人離婚後，母親多年來一直艱辛地照顧兄妹二人成長，是家中的支柱，他指出對方是一個十分堅強的人，

即使在困難的情況下，也能引領我們的出色母親。

他憶起，母親曾發信息問他需要在泰國買什麼東西，在事發前的一晚，母親也發信息給他，「我的朋友從濟州島寄來了一些橘子給我，他們說已經送到門口了。你可以幫我處理它們嗎？」，但想不到這卻是兩人的最後對話，令他感到悲痛不已。

濟州航空空難｜揭父親早已過身：打算退學照顧妹妹

兒子續指，雖然爸爸在離婚後每個月也有支付贍養費，但在兩、三年前已過身了，所以現在只剩下兄妹兩人孤苦無依，令他感到十分徬徨，他正在想辦法怎樣繼續扶養正就讀國中的妹妹，

我覺得我應該休學，去工作照顧妹妹。

更多濟州航空空難報道：

濟航空難｜兒子1家3口搭上死亡航班　老父急傳訊問情況一直顯示未讀：心碎了一地！

濟州航空空難｜22歲泰國女大生赴韓探母搭上死亡航班　母機場接機聞噩耗：女兒說來看我

濟州航空空難丨常見飛行期間事故（二） 機師史丹：引擎着火嚴重嗎？

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

濟州航空空難｜常見飛行期間事故（一）　機師史丹：機師飛行中暈倒
今日 10:55
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（一）　機師史丹：機師飛行中暈倒
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（二）　機師史丹：引擎着火嚴重嗎？
今日 10:58
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（二）　機師史丹：引擎着火嚴重嗎？
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（三）　機師史丹：解讀飛機急降謎團
今日 11:04
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（三）　機師史丹：解讀飛機急降謎團
濟州航空空難｜單親母抗癌成功旅行慶祝慘登死亡客機　最後訊息曝光22歲兒痛哭：會退學照顧妹妹
今日 12:36
濟州航空空難｜單親母抗癌成功旅行慶祝慘登死亡客機　最後訊息曝光22歲兒痛哭：會退學照顧妹妹
濟州航空空難｜22歲泰國女大生赴韓探母搭上死亡航班　母機場接機聞噩耗：女兒說來看我
今日 10:39
濟州航空空難｜22歲泰國女大生赴韓探母搭上死亡航班　母機場接機聞噩耗：女兒說來看我

你可能感興趣

濟州航空空難｜常見飛行期間事故（一）　機師史丹：機師飛行中暈倒
今日 10:55
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（一）　機師史丹：機師飛行中暈倒
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（二）　機師史丹：引擎着火嚴重嗎？
今日 10:58
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（二）　機師史丹：引擎着火嚴重嗎？
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（三）　機師史丹：解讀飛機急降謎團
今日 11:04
濟州航空空難｜常見飛行期間事故（三）　機師史丹：解讀飛機急降謎團
空難 交通事故 癌症 網絡熱話 旅行團 機場 泰國 濟州 航空 南韓

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月30日 時間12:05）
深圳Loft｜港漂花$4500深圳租屋度周末　2人享近800呎空間感慨：無窮快樂
深圳Loft｜港漂花$4500深圳租屋度周末　2人享近800呎空間感慨：無窮快樂
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓
居屋裝修｜港媽$22萬裝修600呎居屋　來回深圳20次訂造傢俬平香港一半
居屋裝修｜港媽$22萬裝修600呎居屋　來回深圳20次訂造傢俬平香港一半
濟州航空空難｜乘客最後訊息曝光　向家屬無奈驚喊：我應該講遺言嗎
濟州航空空難｜乘客最後訊息曝光　向家屬無奈驚喊：我應該講遺言嗎