飛機安全｜濟州航空空難引飛行安全憂慮　全球最安全航空公司TOP25名單  香港僅「呢間」上榜躋身前10

【全球最安全航空公司／排名/香港/飛機／航空安全／空難】南韓濟州航空空難釀179人身亡，航空公司安全系數頓成關注焦點。國際航空安全評價網站發布2024年度，最安全25大航空公司及名單，其中紐西蘭航空已獲2年冠軍，本港「呢間」航空公司上榜入10甲！

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全球知名國際航空安全評價網站「AirlineRatings」早前根據航空公司緊急設備、機組人員緊急訓練、飛行員培訓評估、飛機安全檢查維修及機隊年齡等作評測，由385家航空公司中評選出2024年度最安全的25大航空及廉價航空公司名單，其中最安全航空冠軍「紐西蘭航空(Air New Zealand)」以優秀的安全記錄和一流的服務脫穎而出，評測大讚其嚴格遵守國際航空安全標準並積極推動可持續發展，致力減少碳足跡及環境影響，因此自2022年奪冠後，今年再獲冠軍，而本港國泰航空亦入10甲：

飛機安全｜2024年度最安全25大航空公司名單

2024年度最安全25大航空公司名單如下：

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2024年最安全航空公司｜1. 紐西蘭航空 (Air New Zealand)

2024年最安全航空公司｜2. 澳洲航空 (Qantas)

2024年最安全航空公司｜3. 維珍澳洲航空 (Virgin Australia)

2024年最安全航空公司｜4. 阿提哈德航空 (Etihad Airways)

2024年最安全航空公司｜5. 卡達航空 (Qatar Airways)

2024年最安全航空公司｜6. 阿聯酋航空 (Emirates)

2024年最安全航空公司｜7. 全日空 (All Nippon Airways)

2024年最安全航空公司｜8. 芬蘭航空 (Finnair)

2024年最安全航空公司｜9. 國泰航空 (Cathay Pacific Airways)

2024年最安全航空公司｜10. 阿拉斯加航空 (Alaska Airlines)

2024年最安全航空公司｜11. 北歐航空 (SAS)

2024年最安全航空公司｜12. 大韓航空 (Korean Air)

2024年最安全航空公司｜13. 新加坡航空 (Singapore Airlines)

2024年最安全航空公司｜14. 長榮航空 (Eva Air)

2024年最安全航空公司｜15. 英國航空 (British Airways)

2024年最安全航空公司｜16. 土耳其航空 (Turkish Airlines)

2024年最安全航空公司｜17. TAP葡萄牙航空 (TAP Air Portugal)

2024年最安全航空公司｜18. 漢莎航空/瑞士集團 (Lufthansa/Swiss Group)

2024年最安全航空公司｜19. 皇家荷蘭航空 (KLM)

2024年最安全航空公司｜20. 日本航空 (Japan Airlines)

2024年最安全航空公司｜21.夏威夷航空(Hawaiian Airlines)

2024年最安全航空公司｜22.美國航空 (American Airlines)

2024年最安全航空公司｜23.法國航空 (Air France)

2024年最安全航空公司｜24.加拿大航空集團（Air Canada）

2024年最安全航空公司｜25.加拿大航空集團（United Airlines）

飛機安全｜20大最安全廉價航空公司名單

除了航空公司外，港人最喜常搭的廉價航空公司同樣有20大評選、排名不分先後，惟本港多間廉航全數落榜：

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2024年最安全廉航公司｜捷星航空(Jetstar)

2024年最安全廉航公司｜易捷航空(easyJet)

2024年最安全廉航公司｜瑞安航空(Ryanair)

2024年最安全廉航公司｜威茲航空(Wizz Air)

2024年最安全廉航公司｜挪威穿梭航空(Norwegian)

2024年最安全廉航公司｜邊疆航空(Frontier)

2024年最安全廉航公司｜伏林航空(Vueling)

2024年最安全廉航公司｜越捷航空(Vietjet)

2024年最安全廉航公司｜西南航空(Southwest)

2024年最安全廉航公司｜沃拉里斯(Volaris)

2024年最安全廉航公司｜杜拜航空(flydubai)

2024年最安全廉航公司｜亞航集團(AirAsia Group)

2024年最安全廉航公司｜宿霧航空(Cebu Pacific)

2024年最安全廉航公司｜太陽城航空(Sun Country)

2024年最安全廉航公司｜精神航空(Spirit)

2024年最安全廉航公司｜西捷航空(Westjet)

2024年最安全廉航公司｜捷藍航空(JetBlue)

2024年最安全廉航公司｜阿拉伯航空(Air Arabia)

2024年最安全廉航公司｜靛藍航空(Indigo)

2024年最安全廉航公司｜歐洲之翼(Eurowings)

資料來源：AirlineRatings

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