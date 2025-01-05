打嗝注意｜狂打思噎點算好？醫提醒3類食物應少吃 持續打嗝恐與6癌症有關
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 54 分鐘前
最後更新： 47 分鐘前
【打嗝/打思噎/癌症】不少都市人都曾試過「打思噎」，大多數都能在短時間內自行止住，然而一旦情況持續甚至影響生活便應該盡快求醫。有醫生就建議，經常打嗝應少吃3類食物，並列出可能與持續打嗝有關的6種癌症。
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台北慈濟醫院院長趙有誠在節目《名醫觀點》中指出，醫學上將打嗝分為兩種，其一為「噯氣」（belching），指有氣體從嘴巴排出；其二則為「呃逆」（hiccup），有聲音但沒有氣，會發出「hic、hic、hic」的短促聲音。
他續指，不少求診的患者出現不停打嗝，甚至無法吃飯、睡覺，已嚴重影響生活品質。對此他就表示，在這種情況下會進一步檢查，以確認腹腔內是否有其他病灶，因為噯氣與呃逆通常都與橫膈膜不正常的運動有關，不過在現有的醫學書籍上亦無法說明詳細發生原因。
而在針對打嗝的治療方面，藥物的投入效果不一。趙有誠提到，臨床上發現呃逆的情況一般給予藥物便能順利止住，而噯氣則與情緒、睡眠、壓力有關，會比前者「還要再頑固一點」。他建議，噯氣患者可少吃甜食、酸食與高脂肪類食物，也可以嘗試吃素食，或許會有幫助。
此外，台灣腸胃肝膽科醫生葉秉威亦曾在其個人Facebook專頁上發文，指出絕大多數的打嗝都與胃部發炎、潰瘍、胃酸倒流等胃部病變，又或是喝碳酸飲品、飲酒及某些藥物（如類固醇）的使用有關，這些也是最常造成打嗝的原因。不過他亦提醒，打嗝一旦超過48小時便稱為「持續性打嗝」，超過一個月則稱為「頑固性打嗝」，如果情況未見好轉，強烈建議一定要求醫。
他又進一步列出以下5種持續打嗝需要檢查的系統，供市民參考。
葉秉威最後總結，頑固性打嗝要查的問題很多，因此一旦發現打嗝的症狀無法自行改善，便應該求醫，與醫生好好討論。他又分享案例，指自己曾收治一名連續打嗝2、3個月的40多歲男子，進行電腦斷層掃描後才發現是浸潤性肝癌所誘發。
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同場加映｜打嗝3種氣味要留意
台灣外科醫生陳榮堅在其Facebook專頁和網站發文分享病例，指打嗝的成因很多，有可能是中樞神經異常放電、氣體異常堆積、橫隔膜受到刺激等有關，甚至亦可能是患癌先兆。曾有一名病人求醫，指平日打嗝經常夾雜苦味，但身體沒有其他異樣，最終確診患胰臟癌。他指出，如果打嗝時伴隨難聞氣味，有可能是身體發出警號，尤其是以下３種氣味務必小心：
除了氣味外，打嗝的頻率都要小心。陳醫生指，打嗝是正常生理反應，但如果維持時間過長，亦有可能是身體出現問題。曾有一名病人因為經常打嗝求醫，檢查發現罹患肝癌，因為癌細胞刺激橫隔膜，導致一直打嗝的情況發生。
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