TOPick會員有獎｜送你《原始巨星》優先場戲票(10份)(每份兩張)

《原始巨星》

《大娛樂家》鬼才導演米高格基斯 再創歌舞傳記新風格

全「猩」呈現Robbie William 瘋狂荒唐人生 探索一場蜚聲旅程

Robbie Williams 以招牌的自嘲風格，將自己的人生故事描述為「一些非凡的事情發生在一個特別平凡的人身上」。

《大娛樂家》鬼才導演米高格基斯再創歌舞傳記新風格，把英國流行音樂天王羅比威廉斯 （Robbie Williams）化身為猩猩演繹自己蜚聲跌宕傳奇。從一炮而紅，跌下神壇，再次憑才華及實力回歸音樂天王地位。 電影以羅比威廉斯的「猩」貌獨特視角出發，貫徹他「壞孩子」幽默又堅毅的性格。由他童年開始細說，加入橫掃排行榜的偶像天團Take That，單飛後以多首風靡全球的金曲創下多項個人紀錄，風頭一時無兩。可是，面對名利的誘惑和自我懷疑，他身陷毒品和酒精的世界。觀眾將與原始猩猩走過他黑暗的浮華歲月，再褪變成浪子回頭的Better Man。

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《原始巨星》由 Sina Studios、Facing East Entertainment及Rocket Science呈獻，Lost Bandits / Footloose出品，Azure Centrum / RPW Productions / Partizan Films / VicScreen聯合出品，双喜電影發行（香港）有限公司發行，米高格基斯導演 Michael Gracey，羅比威廉斯Robbie Williams 、尊諾戴維斯Jonno Davies主演，將於2025年1月16日盛大獻映。

導演的話

《原始巨星》的構想是偶然產生的。羅比是我在準備《大娛樂家》（The Greatest Showman）的前期工作時意外結識的一位朋友。原以為是萍水相逢，卻出乎意料地建立了密切的關係。我一直仰慕擅於說故事的人，我很快發現羅比不僅天生會說故事，他還擁有最瘋狂且引人入勝的過去 – 他每個故事都扣人心弦，並以他一貫的幽默感娓娓道來。我有錄下故事的習慣，而這些故事最終竟成為了這部音樂傳記電影的骨幹。

《原始巨星》 榮獲金球獎提名「最佳原創歌曲」

《大娛樂家》鬼才導演米高格基斯 再創歌舞傳記新風格

真實呈現Robbie William 瘋狂荒唐人生

誠邀大家搶先欣賞《原始巨星》，率先投入風摩全球的壞孩子世界

優先場詳情：

日期：1月4日（星期六）

時間：下午5時15分

地點：MCL AIRSIDE 戲院(九龍啟德協調道2號AIRSIDE 5樓)

片長：136分鐘

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