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喪親之痛丨陳敏兒看破生死早交代身後事　憶為亡夫按摩舒緩病痛煎熬：讓走的沒有遺憾

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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陳敏兒憶起為亡夫按摩舒緩病痛煎熬，一度感觸眼紅。

【廖啟智/陳敏兒/癌症】資深演員廖啟智3年前因胃癌離世，臨終前太太陳敏兒陪伴在側，早前陳敏兒亮相蘭茜跟謝寧的網上頻道Happy Women's Club，席間分享當年為智叔按摩以舒緩病痛的折磨，一度感觸眼紅紅。

節目中，3人除分享旅行趣事和me time愛做的事情外，陳敏兒提及每月均開辦手部接摩班，原來3年前廖啟智患上胃癌時，曾一度飽受失眠煎熬，亦是敏兒接觸手部按摩的原因。

陳敏兒於網上節目憶述為亡夫按摩之事。（影片截圖）

廖啟智遺孀丨讓他有被愛感覺

陳敏兒說：「失眠真是好痛苦，人患病已經不舒服，更是晚晚睡不到覺，還要是一整個星期。」雖然醫生給了智叔服食安眠藥，惟他依然不能入睡，令陳敏兒感覺心痛。

那時候陳敏兒認識一位懂精油按摩的朋友，她就跟對方學習，「作為一個照顧者，你會寸步不離，你捨不得離開他，但為了學習一些東西可以幫忙他，我抽了一個多小時走去上堂。」

學懂之後，陳敏兒即趕回醫院為智叔按摩，她說：「我不太純熟，邊看著筆記邊按，按了3分鐘，我就聽到他打鼻鼾，好開心，可以換來一覺好瞓，真是用錢都買不到。」

其後陳敏兒立志學好此門學問，她說：「原來透過皮膚間的接觸，有腦神經專家研究指出可以令腦內分秘一種腦內啡和催產素，催產素有另一名稱叫『愛情荷爾蒙』，有一種被愛的感覺。」

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廖啟智遺孀減低離別的遺憾

陳敏兒續說：「當年我幫智叔按摩除讓他有覺好瞓外，看到他的病容，加上離世的日子也日近，但仍然看到他面上幸福的表情，為何？正正因為這按摩令腦內分秘好多催產素。讓他沒那麼痛苦之外，亦令他感覺被愛。當要面對生離死別時，沒甚麼比知道自己被愛、又可以去愛來得重要，這樣可以大大減低離別的遺憾。」

陳敏兒透露某學員為病母按摩外，放鬆的氛圍下更對病母說出「我愛你」，令敏兒感動不已：「短短一兩星期，透過接摩增加他們的親密關係，讓走的沒有遺憾，在世也沒有遺憾。」

陳敏兒去學校出席講座。（取自Facebook）

廖啟智遺孀丨向兩兒交代身後事

三度跟至親離別的陳敏兒，30歲那年面對父親突然離世，2006年，年僅五歲的細仔因血癌離世，當年承受喪子之痛的她受抑鬱症折磨。

現在的陳敏兒除推行生死教育外，亦會努力去活好每一天，希望死時沒有遺憾。另外，陳敏兒曾於訪談中透露在清理智叔的遺物時，亦順帶清理自己的物品，因為不想麻煩兒子將來處理。

此外，陳敏兒亦跟家人交代好身後事，不但已經寫了遺囑，連遺照也拍了，喪禮形式也跟兒子交代好，對死亡沒有忌諱。

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