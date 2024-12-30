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自資院校｜教育局推支援自資專上教育界別措施　批出大圍文禮路土地供自資院校開辦課程

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發布時間： 1 小時前

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（政府新聞網FB圖片）

教育局推出一系列支援自資專上教育界別措施，包括新一輪批地計劃、開辦課程貸款計劃，及自資專上教育提升及啟動補助金計劃。

新一輪批地計劃及開辦課程貸款計劃即日起接受申請，截止日期為明年3月31日。批地計劃將推出一幅位於大圍文禮路的土地，供非牟利專上院校開辦經本地評審的自資副學位或以上程度的專上課程。

政府將採用私人協約批地的方式，以象徵式地價將用地批予申請成功的院校。政府將按現狀移交土地，成功申請用地的院校須自費進行所有相關的初步研究及所有工程。院校可同時申請免息開辦課程貸款以在上述土地或其他現有用地上發展校舍或學生宿舍，以便開辦經本地評審的自資全日制專上課程。

自資專上教育提升及啟動補助金計劃方面，新一輪補助金計劃即日起接受申請，截止日期為明年4月23日。計劃旨在資助合資格自資專上院校發展及優化切合市場需要但成本高昂的課程計劃，以及減少院校從學費收回全部裝置費用的需要，從而減輕學生的財政負擔。計劃亦會協助院校更有效發展自身優勢和專精範疇，以加強院校之間的策略性協調。每份建議書的資助上限一般為4千200萬元。

本年度補助金計劃接獲的11份申請中，共有3個項目獲批，涉及撥款共約9千200萬元，涵蓋專職醫療、工程及法證心理學界別。

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