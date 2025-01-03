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電話騙案｜騙徒偽冒客服訛稱網購貨品有問題　填寫個人資料後可退款「以1賠3」？

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

騙徒偽冒客服訛稱網購貨品有問題，填寫個人資料後可退款「以1賠3」？

【電話 / 騙案 / 網購】近年來電話騙案層出不窮，令人防不慎防，繼偽冒政府部門及電訊公司職員索要個人信息後，再出新騙術。

近日，有人在Facebook「西还變幻時」群組發文，稱收到服裝店客服來電，指其早前網購的商品存在質量問題，僅需填寫個人資料便可獲「以1賠3」退款，惟樓主事後致電服裝公司詢問此事才發現是騙局。

電話詐騙｜市民接到偽冒CSL客服來電　騙徒竟準確講出號主姓名

電話騙案｜填寫個人資料可退款「1賠3」

據樓主描述，她8月於某服裝品牌網店為孩子購買底褲，11月中旬收到「該店客服」來電，聲稱收到不少客人投訴，貨品出現甲醛超標問題，遂聯絡樓主表示將「以1賠3」向其退款賠付。

相信樓主因孩子穿著後並未產生不良反應，遂表示無須退款，將質量合格的貨品補寄給她即可，惟「客服」堅持退款，後再次聯繫樓主，表示銀行卡「超額」無法正常退款，引導其透過WhatsApp填寫個人資料後進行退款。

樓主收到偽冒服裝店客服來電，指因貨品問題，顧客可在填寫個人資料後獲「以1賠3」退款。（iStock圖片）

電話騙案｜騙徒準確講出購買信息

由於樓主堅持表示「我淨係要返啲正常底褲」，遂並未向對方透露個人資料，最終她致電真正的品牌客服詢問情況，才發現這是騙局。樓主還稱，騙徒知道其不少信息，難以辨認真偽，「成件事，（騙徒）講得出我買咗乜嘢、用咗幾多錢、用咗幾多張coupon（優惠券）」。

該品牌客服就此事回應稱，近期收到不少類似查詢，均為騙案，已盡數向警方報案，更聲明該公司貨品質量正常、安全，網店購物系統亦已檢查，並未發現入侵或客戶資料被盜。

網民猜測資料外洩可能有多方原因，遂呼籲大家接到任何電話都不應完全相信。（iStock圖片）

電話騙案｜網民呼籲：不可盡信他人話術

此事引起網民熱議，猜測資料外洩可能有多方原因，遂呼籲大家接到任何電話都不應完全相信，「可能送貨嗰邊資料流出」、「可能店員偷資料」、「服務咁好咁主動，一定係假」、「所以現在有陌生電話打來，講得出你全名同身份證等資料，都唔可以盡信，因為佢哋有可能係唔合法途徑得來」。

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