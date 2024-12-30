  • 20°C
香港時間：20241230日 (一) 16:11

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本流感｜日本流感爆發一周逾21萬人確診　3大旅遊區達警報級別　醫生：外遊港人未回港已發病【附5大預防貼士】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

【日本流感／新冠肺炎／流感／高峰期／爆發】正值旅遊旺季，各國旅遊勝地輪流爆發不同流行病。日本12月爆發流感高峰期，當中有3大港人遊日勝地確診數字急增。本港有私家醫生表示，不少港人外遊回港前已在當地發病。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個簡單動作 減走肥肚喃

日本流感｜有港人外遊回港前已有病徵

日本厚生勞動省上周五（27日）公佈全國流感確診數字，由12月16日至22日的一周內，全國確診數字為211,049人，平均每天超過3萬人受感染。日本全國約5,000間醫療機構報告統計顯示，平均有42.66人確診，平均數值超過警報水平的30人。本港有私家醫生指出，近日求診的人數增多，其中流感和新冠病毒等個案，明顯較冬至前上升，不少人外遊回港，在當地已有病徵。

日本流感｜日本感染數字一覽

據日本厚生勞動省的報告顯示，第51周中，東京共呈報了16,727宗流感個案，該市轄下衞生機構平均通報流感個案高達40.02宗，較上周的17.36宗激增1.3倍。相比起11月初僅得2.39宗，可見流感在短短一個月內急劇升溫。

不少港人熱門旅遊地點，確診數字亦高企。當中北海道確診數字有9,541宗，平均流感呈報個案數42.78宗；大阪亦錄得13,953宗確診個案，轄下衞生機構平均通報流感個案高達45.75宗，較上周的21.79宗亦增逾倍；福岡縣則呈報了11,853宗，平均流感呈報個案數高達59.86宗。

地區總確診數字（宗）平均確診數字（全日本平均確診：42.66宗
神奈川縣17,91848.56
東京16,72740.02
大阪13,95345.75
千葉縣12,18760.03
福岡縣11,85359.86
北海道9,54142.78

*數字更新至12月22日

各市轄下衞生機構平均呈報個案數字中，最嚴重的地區是當中以大分縣呈報案例最多，平均高達82.64宗，而鹿兒島縣、千葉縣及佐賀縣均超過60宗，遠高於全日本平均42.66宗。

其他都道府縣確診數字亦急增，神奈川縣當周感染流感的個案有17,918宗；埼玉縣有13,326宗；千葉縣有12,187宗；愛知縣亦有11,074宗。各市轄下衞生機構平均呈報個案數字中，最嚴重的地區是

日本流感｜專家估計：實際確診數字恐更多

昭和大學醫學部名譽教授二木芳人分析指出，疫情好轉後民眾疏於防疫，基本衛生措施如洗手、漱口等被忽視，導致確診人數激增。二木芳人又指出，新型變異株XEC對現有疫苗的免疫逃脫能力較強，儘管10月起已導入針對新型變異株XEC的改良疫苗，但社區接種率不足，加上接種意欲下降，導致防疫效果不足。另外，不少患者感染後選擇不就醫，造成隱性感染病例增加，實際感染數字可能遠高於官方統計數據。

日本流感｜同時感染流感新冠 造成骨牌效應

二木芳人認為，若流感與新冠疫情同時擴大，在接下來的1月1日過年9天連假中很有可能迎來大流行，只要患者感染其中一種疾病後免疫力下降，就更容易罹患另一種疾病，形成「感染症骨牌效應」，尤其對免疫力較弱的老年人更是高風險族群。他呼籲，民眾應該重拾疫情初期的防疫習慣，包括避開人群密集場所、勤洗手、戴口罩等。

預防流感｜預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

點擊圖片放大
+5
+4

預防流感｜拆解流感3大類型

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

點擊圖片放大
+4
+3

同場加映：轉季感冒｜10種能夠緩解感冒不適的飲食

若不幸病倒後，如何可以加速痊癒？英國《每日電訊報》合集營養師意見，綜合10種能夠緩解感冒不適，有助對抗感冒症狀，加速身體復原的食物：

點擊圖片放大
+10
+9

轉季感冒｜5種感冒時不適合的飲食

營養師亦綜合出5種感冒時不適合的飲食，當中包括咖啡和含糖的運動飲料，

點擊圖片放大
+6
+5

相關文章：

遊日注意｜日本流感個案按周暴增1倍 總感染人數已逾71萬 專家料下月確診達高峰【附醫生拆解流感高危人士】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

防流感飲食｜營養師推薦10大紓緩感冒最佳飲食　一款湯水可抗炎加速痊癒
18:01 2024/10/16
防流感飲食｜營養師推薦10大紓緩感冒最佳飲食　一款湯水可抗炎加速痊癒
流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士
08:00 2024/11/11
流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士
喉糖推薦2024︱流感高峰期必備成藥喉糖功效禁忌須知　專家：2成分過量服用恐呼吸困難
10:39 2024/12/04
喉糖推薦2024︱流感高峰期必備成藥喉糖功效禁忌須知　專家：2成分過量服用恐呼吸困難
季節性流感丨醫生籲長者一併接種RSV+流感疫苗　達至雙重保護
08:00 2024/12/03
季節性流感丨醫生籲長者一併接種RSV+流感疫苗　達至雙重保護
遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染
11:33 2024/12/15
遊日注意｜ 日本新冠＋流感大爆發 一周倍增至34萬人感染
Sick問識答｜流感病毒入肺可誘發重症　醫生拆解常見感染途徑＋8大高危人士
23:08 2024/12/27
Sick問識答｜流感病毒入肺可誘發重症　醫生拆解常見感染途徑＋8大高危人士
遊日注意｜日本流感個案按周暴增1倍　總感染人數已逾71萬　專家料下月確診達高峰【附醫生拆解流感高危人士】
08:46 2024/12/24
遊日注意｜日本流感個案按周暴增1倍　總感染人數已逾71萬　專家料下月確診達高峰【附醫生拆解流感高危人士】

你可能感興趣

防流感飲食｜營養師推薦10大紓緩感冒最佳飲食　一款湯水可抗炎加速痊癒
18:01 2024/10/16
防流感飲食｜營養師推薦10大紓緩感冒最佳飲食　一款湯水可抗炎加速痊癒
流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士
08:00 2024/11/11
流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士
喉糖推薦2024︱流感高峰期必備成藥喉糖功效禁忌須知　專家：2成分過量服用恐呼吸困難
10:39 2024/12/04
喉糖推薦2024︱流感高峰期必備成藥喉糖功效禁忌須知　專家：2成分過量服用恐呼吸困難
健康問題 傳染病 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 傷風感冒 疫情 肺炎 流感 日本

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月30日 時間12:05）
深圳Loft｜港漂花$4500深圳租屋度周末　2人享近800呎空間感慨：無窮快樂
深圳Loft｜港漂花$4500深圳租屋度周末　2人享近800呎空間感慨：無窮快樂
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓
濟州航空空難︱濟州空難倖存者最新情況曝光　當中一名空服員多處骨折恐全身癱瘓
居屋裝修｜港媽$22萬裝修600呎居屋　來回深圳20次訂造傢俬平香港一半
居屋裝修｜港媽$22萬裝修600呎居屋　來回深圳20次訂造傢俬平香港一半
濟州航空空難｜乘客最後訊息曝光　向家屬無奈驚喊：我應該講遺言嗎
濟州航空空難｜乘客最後訊息曝光　向家屬無奈驚喊：我應該講遺言嗎