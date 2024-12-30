日本流感｜日本流感爆發一周逾21萬人確診　3大旅遊區達警報級別　醫生：外遊港人未回港已發病【附5大預防貼士】

【日本流感／新冠肺炎／流感／高峰期／爆發】正值旅遊旺季，各國旅遊勝地輪流爆發不同流行病。日本12月爆發流感高峰期，當中有3大港人遊日勝地確診數字急增。本港有私家醫生表示，不少港人外遊回港前已在當地發病。

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日本流感｜有港人外遊回港前已有病徵

日本厚生勞動省上周五（27日）公佈全國流感確診數字，由12月16日至22日的一周內，全國確診數字為211,049人，平均每天超過3萬人受感染。日本全國約5,000間醫療機構報告統計顯示，平均有42.66人確診，平均數值超過警報水平的30人。本港有私家醫生指出，近日求診的人數增多，其中流感和新冠病毒等個案，明顯較冬至前上升，不少人外遊回港，在當地已有病徵。

日本流感｜日本感染數字一覽

據日本厚生勞動省的報告顯示，第51周中，東京共呈報了16,727宗流感個案，該市轄下衞生機構平均通報流感個案高達40.02宗，較上周的17.36宗激增1.3倍。相比起11月初僅得2.39宗，可見流感在短短一個月內急劇升溫。

不少港人熱門旅遊地點，確診數字亦高企。當中北海道確診數字有9,541宗，平均流感呈報個案數42.78宗；大阪亦錄得13,953宗確診個案，轄下衞生機構平均通報流感個案高達45.75宗，較上周的21.79宗亦增逾倍；福岡縣則呈報了11,853宗，平均流感呈報個案數高達59.86宗。

地區 總確診數字（宗） 平均確診數字（全日本平均確診： 42.66宗 ） 神奈川縣 17,918 48.56 東京 16,727 40.02 大阪 13,953 45.75 千葉縣 12,187 60.03 福岡縣 11,853 59.86 北海道 9,541 42.78

*數字更新至12月22日

各市轄下衞生機構平均呈報個案數字中，最嚴重的地區是當中以大分縣呈報案例最多，平均高達82.64宗，而鹿兒島縣、千葉縣及佐賀縣均超過60宗，遠高於全日本平均42.66宗。

其他都道府縣確診數字亦急增，神奈川縣當周感染流感的個案有17,918宗；埼玉縣有13,326宗；千葉縣有12,187宗；愛知縣亦有11,074宗。各市轄下衞生機構平均呈報個案數字中，最嚴重的地區是

日本流感｜專家估計：實際確診數字恐更多

昭和大學醫學部名譽教授二木芳人分析指出，疫情好轉後民眾疏於防疫，基本衛生措施如洗手、漱口等被忽視，導致確診人數激增。二木芳人又指出，新型變異株XEC對現有疫苗的免疫逃脫能力較強，儘管10月起已導入針對新型變異株XEC的改良疫苗，但社區接種率不足，加上接種意欲下降，導致防疫效果不足。另外，不少患者感染後選擇不就醫，造成隱性感染病例增加，實際感染數字可能遠高於官方統計數據。

日本流感｜同時感染流感新冠 造成骨牌效應

二木芳人認為，若流感與新冠疫情同時擴大，在接下來的1月1日過年9天連假中很有可能迎來大流行，只要患者感染其中一種疾病後免疫力下降，就更容易罹患另一種疾病，形成「感染症骨牌效應」，尤其對免疫力較弱的老年人更是高風險族群。他呼籲，民眾應該重拾疫情初期的防疫習慣，包括避開人群密集場所、勤洗手、戴口罩等。

預防流感｜預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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預防流感｜拆解流感3大類型

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

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同場加映：轉季感冒｜10種能夠緩解感冒不適的飲食

若不幸病倒後，如何可以加速痊癒？英國《每日電訊報》合集營養師意見，綜合10種能夠緩解感冒不適，有助對抗感冒症狀，加速身體復原的食物：

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轉季感冒｜5種感冒時不適合的飲食

營養師亦綜合出5種感冒時不適合的飲食，當中包括咖啡和含糖的運動飲料，

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