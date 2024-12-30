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趙露思患病丨女星趙露思患失語症全面停工　閨蜜爆公司5年前施暴惡行： 拖進廁所羞辱2小時

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 小時前

最後更新： 8 分鐘前

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【趙露思/輪椅照/重度憂鬱】內地「甜寵女神」、現年26歲的趙露思深夜坐輪椅入院求醫照片令外界對她健康狀況大感憂心，繼早前有好友透露她已患失語症，需用手機打字交流；今日(31日)再有人爆料指控趙原來5年前曾遭經紀人公司暴力虐打對待。

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一名自稱為趙露思好友今日於網上發文控訴指趙露思在2019年曾到北京試戲期間，疑似遭經紀人公司以肢體、言語羞辱長達2小時，直到深夜凌晨2點:

2019年的四月，露思空檔期在北京試戲，那時候她沒有租房子，就住在我家。白天的時間，我們幾乎都是各忙各的工作，偶爾吃飯聊天。直到有一天晚上，我回到家，打開燈發現她蜷縮在客廳，她沒有開燈。我問她怎麽了，她說『我不知道為什麽要打我，我很害怕啊』我當時就震驚了.....把露思弄到廁所說她沒用之類說了兩小時，說她為啥試戲試不上，要想想自己的原因，為啥之前演不上女一號，說她胖說她沒別人好，就是打壓她。那會兒都已經是淩晨兩點了。

 

好友透露，趙露思自那次之後便留下深深陰影，選擇隱忍，只因為合約還沒到期，不想撕破臉，也因為愧疚，不想讓父母參與賠償。對方隔天更致電給趙露思母親，不但毫無悔意，更指一切都是為了她好，最後更只是對趙露思說一句「不好意思我喝多了」想要就此結束這起事件。

好友痛訴，趙露思從未收到任何一句道歉，對方更沒有任何的悔意，且當時的趙露思才21歲，悲痛指出「當場還有五個人在場都在拉住發瘋的她，她當時的經紀人把她抱在懷裡，也有兩個藝人知道事情的經過也知道露思那段時間魂不守舍的狀態」隨後更狠批對方「就因為你是老闆，露思是沒有背景的小孩兒，你就可以這樣對待她嗎？」

有關帖文很快在微博上瘋傳，惟趙露思的工作室及經紀公司至今仍尚未有任何回應。

趙露思患病丨坐輪椅入醫院求醫

趙露思近日被網民拍到坐輪椅入醫院求醫的相片，隨即令外界對她的身體收況大感憂心。對於她的病情，其官方工作室未有對此作出太多交代，只含糊其詞指趙露思身體不適需休養。

18日趙露思女士突發身體不適，已第一時間前往醫院接受檢查治療，目前在謹遵醫囑治療休養中。

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趙露思患病丨工作行程被排滿

不過，有粉絲卻懷疑趙露思病倒是過勞所致，更列出她近期的工作行程，發現由11月頭至12月病倒前數日，均被排滿了工作，近乎無休地連續工作40多天。有網民更炮轟趙露思老闆此時正在外旅遊，完全不顧員工死活。

對於外界種種揣測，趙露思好友魏笑則代為發文替趙露思報平安，指她情況已有好轉，不過，卻透露原來女方於11月9日生日時就已經有不對勁地方:

從她生日開始，已經感覺到她各方面有些不對勁了。後來進組，再到18號爆發，一直到現在她慢慢能說話，開始站起來做康復訓練。我們所有人都已經非常非常慶幸和開心，這段時間在醫院積極配合治療，之前也有聽醫囑做住院的打算，但是這兩天的情況可能有所調整。

魏笑又指關於趙露思的病情及真相，不該是作為朋友的她，甚至露思本人來交代，並指希望會有人來負責和解釋。

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趙露思患病丨傳患嚴重抑鬱症

有消息指出，身高160厘米的趙露思，體重目前只有84磅，對健康非常不良。有內地狗仔更爆料指趙露思是患了嚴重抑鬱症。而導火線是始於多次的負面新聞，以及與劇組不和所致。有人更透露14號她拍攝《戀人》期間，已需靠吸氧硬撐以完成工作。事實上，趙露思過去亦曾在綜藝節目上透露工作的不快:

我有一段時間非常不想拍戲，非常不想做這一行，我就跟他們（父母）講，我真的很不快樂，我媽是第一個把合約找出來的人，看要賠多少錢，那一刻我超感動。

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