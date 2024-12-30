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趙露思患病丨26歲趙露思傳罹重度憂鬱失語症　暴瘦剩84磅癱坐輪椅送醫

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 11 分鐘前

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【趙露思/輪椅照/重度憂鬱】內地「甜寵女神」、現年26歲的趙露思近日傳出病重消息，網上更廣泛流傳她深夜坐輪椅入醫院求醫照，只見相中的她非常瘦弱無力；好友更透露她目前已無法言語，需用手機打字交流。

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趙露思患病丨坐輪椅入醫院求醫

趙露思近日被網民拍到坐輪椅入醫院求醫的相片，隨即令外界對她的身體收況大感憂心。對於她的病情，其官方工作室未有對此作出太多交代，只含糊其詞指趙露思身體不適需休養。

18日趙露思女士突發身體不適，已第一時間前往醫院接受檢查治療，目前在謹遵醫囑治療休養中。

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趙露思患病丨工作行程被排滿

不過，有粉絲卻懷疑趙露思病倒是過勞所致，更列出她近期的工作行程，發現由11月頭至12月病倒前數日，均被排滿了工作，近乎無休地連續工作40多天。有網民更炮轟趙露思老闆此時正在外旅遊，完全不顧員工死活。

對於外界種種揣測，趙露思好友魏笑則代為發文替趙露思報平安，指她情況已有好轉，不過，卻透露原來女方於11月9日生日時就已經有不對勁地方:

從她生日開始，已經感覺到她各方面有些不對勁了。後來進組，再到18號爆發，一直到現在她慢慢能說話，開始站起來做康復訓練。我們所有人都已經非常非常慶幸和開心，這段時間在醫院積極配合治療，之前也有聽醫囑做住院的打算，但是這兩天的情況可能有所調整。

魏笑又指關於趙露思的病情及真相，不該是作為朋友的她，甚至露思本人來交代，並指希望會有人來負責和解釋。

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趙露思患病丨傳患嚴重抑鬱症

有消息指出，身高160厘米的趙露思，體重目前只有84磅，對健康非常不良。有內地狗仔更爆料指趙露思是患了嚴重抑鬱症。而導火線是始於多次的負面新聞，以及與劇組不和所致。有人更透露14號她拍攝《戀人》期間，已需靠吸氧硬撐以完成工作。事實上，趙露思過去亦曾在綜藝節目上透露工作的不快:

我有一段時間非常不想拍戲，非常不想做這一行，我就跟他們（父母）講，我真的很不快樂，我媽是第一個把合約找出來的人，看要賠多少錢，那一刻我超感動。

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